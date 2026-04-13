늑구 수색 6일차…전문가 “폐사 가능성 현재는 낮다”
대전오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’의 수색이 6일차에 접어든 가운데 야생동물 전문가들이 늑구가 여전히 생존해 있을 가능성이 크다는 의견을 내놨다.
대전시와 야생생물관리협회는 “늑구가 죽었을 가능성은 없을 것이다. 물만 잘 먹어도 생존할 수 있을 것”이라고 13일 밝혔다.
오월드에 따르면 늑구는 무리 내에서 상당히 높은 서열의 늑대였다고 한다. 무리 생활을 하는 동안 다른 늑대에게 공격을 당했을 가능성이 작기 때문에 탈출 전후로 별다른 상처를 입었거나 위급한 상황은 아닐 것으로 추정된다.
다만 여전히 먹이활동이나 사냥을 하고 있지는 않은 상태다. 수색당국이 늑구를 유인하기 위해 오월드 주변에 뿌려놓은 먹이의 일부가 없어지긴 했지만 까마귀·오소리 등이 먹은 것으로 확인됐다.
당국은 수색 초기 비가 온 덕분에 밖에서도 물을 마실 수 있게 된 만큼 늑구가 최대 2주 정도까지는 무리 없이 생존할 수 있을 것으로 판단하고 있다.
문창용 대전시 환경국장은 “지난 9~10일 비가 왔기 때문에 야외에서 물을 마시면서 생존하는 기간이 길어졌을 것”이라며 “아직은 외부로 이탈한 증거가 없기에 드론·장비 등으로 흔적 조사를 실시하는 중”이라고 설명했다.
늑구가 오랫동안 포착되지 않는 이유에 대해 수색 당국은 드론으로도 보이지 않는 곳에서 은신하고 있거나, 수색 반경을 아예 벗어났기 때문으로 추정하고 있다. 늑대의 습성상 매우 예민하게 움직여서 흔적을 잘 남기지 않는 것도 수색이 어려운 이유 중 하나다.
야생생물관리협회 관계자는 “당초 오월드를 중심으로 18㎢를 수색하다 며칠 전부터 36㎢로 수색반경을 넓혔다”며 “드론으로 조그만 생쥐까지 발견할 수 있음에도 포착되지 않는 것은 드론으로 볼 수 없는 바위 밑이나 그늘에 숨어 있기 때문일 수 있다”고 말했다.
늑구가 탈출로를 통해 다시 동물원으로 돌아올 가능성이 있는 만큼 오월드는 최근 늑구의 포획이 가능하도록 울타리를 보수했다. 늑구가 나간 철조망 구멍 안쪽에 와이어를 연결해 포획 틀처럼 만든 뒤, 늑구가 돌아오면 이를 내려서 닫히도록 하는 구조다.
수색당국은 하루에서 이틀 정도 수색을 벌인 뒤 향후 수색을 어떻게 진행할지 논의한다는 방침이다. 별다른 성과가 발견되지 않는다면 더 많은 인력이 더 넓은 범위를 수색하고, 인근 지역의 CCTV를 인공지능(AI)으로 분석하는 등 수색 방식의 전환을 검토한다는 계획이다.
문 국장은 “늑구가 보문산 인근 도심지역으로 나갔을 거라 보이지는 않는다. 지금은 늑구가 있을 거라 추정되는 장소를 중심으로 샅샅이 살펴보는 중”이라며 “만약 늑구의 흔적이 없으면 이 지역을 이탈한 것으로 보고 지금과는 다른 방식으로 수색을 진행할 것”이라고 했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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