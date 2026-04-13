늑구 수색 6일차…전문가 “폐사 가능성 현재는 낮다”

대전오월드 인근을 배회 중인 늑대 '늑구'. 대전시 제공

대전시와

야생생물관리협회

는 “늑구가 죽었을 가능성은 없을 것이다. 물만 잘 먹어도 생존할 수 있을 것”이라고 13일 밝혔다.

늑구가 오랫동안 포착되지 않는 이유에 대해 수색 당국은 드론으로도 보이지 않는 곳에서 은신하고 있거나, 수색 반경을 아예 벗어났기 때문으로 추정하고 있다. 늑대의 습성상 매우 예민하게 움직여서 흔적을 잘 남기지 않는 것도 수색이 어려운 이유 중 하나다.

야생생물관리협회 관계자는 “당초 오월드를 중심으로 18㎢를 수색하다 며칠 전부터 36㎢로 수색반경을 넓혔다”며 “드론으로 조그만 생쥐까지 발견할 수 있음에도 포착되지 않는 것은 드론으로 볼 수 없는 바위 밑이나 그늘에 숨어 있기 때문일 수 있다”고 말했다.

수색당국은 하루에서 이틀 정도 수색을 벌인 뒤 향후 수색을 어떻게 진행할지 논의한다는 방침이다. 별다른 성과가 발견되지 않는다면 더 많은 인력이 더 넓은 범위를 수색하고, 인근 지역의 CCTV를 인공지능(AI)으로 분석하는 등 수색 방식의 전환을 검토한다는 계획이다.

문 국장은 “늑구가 보문산 인근

만약 늑구의 흔적이 없으면 이 지역을 이탈한 것으로 보고 지금과는 다른 방식으로 수색을 진행할 것”이라고 했다.