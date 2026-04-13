“자다가 날벼락”… 폭격된 것 같은 청주 ‘가스폭발’ 현장
“자다가 날벼락 맞았습니다. 전쟁 난 줄 알고 너무 놀랐습니다.”
13일 오전 4시쯤 충북 청주시 봉명동 한 아파트 단지의 상가에서 발생한 가스 폭발사고로 아파트 100여 세대와 차량 90여대 등이 피해를 입었다.
폭발 사고가 난 음식점 주변은 마치 폭격을 맞은 듯 처참했다. 음식점 앞 도로에 폭발 충격으로 승합차가 전복돼 있었고 음식점에서 쏟아져 나온 잔해물은 20m 앞 도로까지 뒤덮였다.
사고 지점에서 100m 정도 떨어진 상가 유리창과 벽면도 파손됐다. 폭발 지점으로 추정되는 음식점 뒤편 공터에는 대형 LPG 통 2개가 파편 잔해와 널브러져 있었다.
사고는 식당 외부에서 누출되고 있던 가스가 식당 내부 콘셉트의 전기 스파크와 접촉하면서 발생한 것으로 보인다.
청주서부소방서 관계자의 설명은 이렇다. “현재까지 화재 원인은 LP 가스통 폭발로 인한 것으로 추정된다. 해당 식당 뒤편에 180㎏과 50㎏ LPG통 두 개가 있었는데 180㎏짜리 가스가 50% 정도 누출됐다. 현장 도착했을 때 (가스가) 미량으로 새고 있던 게 확인됐다.”
이 관계자는 “누출된 가스가 식당 내부에 체류해 있다가 콘센트 부근에서 일어난 전기 스파크와 접촉하면서 발생한 것으로 보인다”고 말했다.
사고 지점에서 80m 정도 떨어진 곳에서 상가를 운영하는 장모(44)씨는 “어제 밤 10시30분쯤 퇴근하려고 하는데 미세한 가스 냄새가 나서 주변을 살피고 문단속을 했다”며 “이튿날 새벽 재난문자를 받고 사고를 접하게 됐다”고 전했다.
사고가 발생한 곳은 기존 식당에서 중식당으로 업종 전환을 해 전날 영업을 개시했던 것으로 파악됐다.
이 사고로 현재까지 반경 100m 내 아파트 105세대와 상가 16곳, 주택 10가구, 차량 91대가 유리창·내외부 파손 등의 피해를 본 것으로 잠정 집계됐다. 주민 15명이 깨진 유리창에 얼굴을 베이는 등 크고 작은 상처를 입기도 했다. 모두 생명에 지장은 없으며 이 중 7명은 병원으로 이송되지는 않았다.
당국은 현장이 수습될 때까지 주민들이 지낼 수 있도록 아파트 관리사무소 등에 임시 대피소를 마련하기로 했다. 소방당국은 경찰, 가스안전공사 등 관계기관과 화재 원인을 규명하기 위한 합동 감식을 진행 중이다.
청주=글·사진 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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