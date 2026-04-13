현대위아, AI 활용 능력 키운다… 전 직원 교육
현대위아가 전 직원을 대상으로 인공지능(AI) 교육에 나선다. 오는 7월까지 경남 창원 본사와 경기도 의왕연구소에서 직원 약 2000명에게 오프라인으로 50차례에 걸쳐 ‘AX 리터러시 교육’을 시행한다. 생성형 AI의 기본 개념과 활용 원리에 관한 교육을 넘어 실제 직무에 AI를 적용할 수 있도록 하는데 초점을 맞췄다. 주요 교육 내용은 생성형 AI 및 대규모언어모델(LLM)의 기본 개념 이해, 프롬프트 엔지니어링 기초 학습, 문서 요약·자료 분석·기획 초안 작성, 개인별 직무를 기준으로 한 생성형 AI 활용 시나리오 도출 및 적용 등이다.
AI 학습 프로그램도 운영하고 있다. AI 데이터 분석 전문가를 양성하는 ‘러닝랩’ 과정이 대표적이다. 현대위아는 이 과정을 통해 AI 기술과 데이터 가공 역량 평가 'HDAT'의 자격 취득자를 늘려간다는 계획이다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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