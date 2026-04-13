“어제 먹은 마라탕도 설마?”…프랜차이즈 3곳 식중독균 검출
국내 주요 마라탕 프랜차이즈 매장에서 식중독을 유발하는 치명적인 세균이 검출돼 소비자들의 각별한 주의가 요구된다.
13일 한국소비자원은 지난달 13일부터 18일까지 국내 마라탕 프랜차이즈 가맹점 20곳을 대상으로 위생 실태를 조사한 결과, 총 3곳 매장의 마라탕 1개와 땅콩소스 3개에서 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스, 대장균 등 식중독균이 무더기로 검출됐다고 밝혔다.
구체적인 적발 내역을 보면, ‘춘리마라탕’ 명동본점의 경우 마라탕과 곁들여 먹는 땅콩소스에서 각각 황색포도상구균과 리스테리아균이 검출됐다. 또한 ‘샹츠마라’ 아주대직영점의 땅콩소스에서는 대장균과 리스테리아균이, ‘소림마라’ 가재울점의 땅콩소스에서는 대장균이 각각 확인됐다.
이번에 검출된 황색포도상구균과 리스테리아균은 감염 시 심한 구토와 설사, 복통 등을 유발한다. 특히 리스테리아균의 경우 임신부가 감염되면 유산이나 사산으로 이어질 치명적인 위험이 있으며, 면역력이 약한 사람에게는 수막염이나 패혈증까지 일으킬 수 있어 매우 위험하다. 대장균 역시 식중독을 가장 흔하게 유발하는 세균으로, 설사와 복통은 물론 혈변과 심각한 탈수 증상까지 동반할 수 있다.
소비자원은 식중독균이 검출된 식품을 제조·판매한 3개 사업자에게 남은 재고를 전량 폐기하고 위생 관리를 강화할 것을 권고했다. 3개 업체 모두 소비자원의 권고를 수용해 즉각 조치하겠다고 회신했다. 아울러 소비자원은 관할 기관에 마라탕 판매 업소 전반에 대한 철저한 위생 점검 조치를 공식 요청했다.
소비자원은 배달 음식 이용자들에게 “음식을 받은 즉시 포장 용기의 파손 여부와 오염 상태를 점검하고 적절한 온도로 배달됐는지 확인하라”며 “배달 또는 포장된 식품은 바로 섭취하고 즉시 먹기 어려운 경우에는 냉장 보관 후 충분히 재가열해 먹어야 한다”고 당부했다.
해당 프랜차이즈 식품을 섭취한 뒤 피해가 발생한 소비자는 1372소비자상담센터(국번 없이 1372·발신자 부담) 또는 ‘소비자24’ 홈페이지를 통해 피해 구제 상담을 신청할 수 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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