“어린 자식들 어쩌려고…” 완도 순직 두 소방관 앞에 놓인 훈장

故 박승원·노태영 소방관 추모 물결

김민석 총리, 빈소 찾아 훈장 추서

합동분향소에도 일반 추모객 발길

13일 오전 전남 완도군 완도읍 한 장례식장에 마련된 고(故) 박승원 소방위 빈소에 옥조근정훈장이 놓여있다. 박 소방위와 노태영 소방사는 전날 오전 저온창고 화재를 진화하던 중 순직했다. 연합뉴스

“어린 자식들은 어떡하라고…”



전날 전남 완도 저온창고 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원(44) 소방위와 노태영(30) 소방사의 빈소가 마련된 완도의 한 장례식장은 13일 이른 아침부터 고인을 떠나보내지 못한 유가족들과 지인들의 울음소리로 가득찼다.



밤샘 통곡에 지친 몸으로 조문객들을 맞은 유가족들은 소방관 정복을 입고 빈소를 찾은 남편, 아버지의 동료들을 보고 흐느낌을 멈추지 못했다. 이들은 서로를 한참 부둥켜 안고 오열했다.



침통한 표정의 조문객들도 두 영웅의 영정 앞에 헌화하며 참았던 눈물을 쏟았다.



박 소방위와 함께 근무한 인연이 있다는 한 소방관은 생전 그에 대해 “아내와 세 아이들 밖에 모르는 가정적인 분이었다”며 “매사에 늘 적극적이고, 솔선수범해서 항상 닮고싶은 선배였다”고 회고했다.



오는 10월 결혼을 앞두고 운명을 달리한 노태영 소방사의 빈소도 조문객들의 발길이 이어졌다. 한 동료 소방관은 “행복을 꿈꿔야할 시기에 이런 일이 일어났다는 게 아직도 믿기지 않는다”며 “두 분의 희생을 잊지 말아달라”고 토로했다.



이날 오전 빈소를 찾은 김민석 국무총리는 고인들의 영정 앞에 옥조근정훈장을 추서했다. 유가족들은 김 총리를 붙들고 “어린애들을 두고 어떻게 보내느냐” “겨우 이제 서른”이라며 오열했다. 김 총리는 “이런 아픔이 다시 반복되지 않도록 정부가 최선을 다하겠다”며 “남겨진 자녀들이 성장하는 데 어려움이 없도록 국가가 할 수 있는 모든 지원 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

13일 오후 완도문화예술의전당에 마련된 박승원 소방위, 노태영 소방사 합동분향소에서 일반인 추모객들이 두 소방관을 추모하고 있다. 이은창 기자

같은 날 오후 완도문화예술의전당에 마련된 합동분향소에도 일반인 추모객들의 발길이 이어졌다. 박 소방위의 자녀와 같은 고등학교에 다닌다는 A군은 “두 분의 헌신을 잊지 않겠다”며 눈물을 보였다. 홀로 합동분향소를 찾은 70대 어르신도 “건실한 청년들이 희생돼 안타까움이 크다”며 “정부가 남겨진 가족들과 소방관들을 특별히 챙겼으면 하는 바람이다”고 덧붙였다.



박 소방위와 노 소방사는 전날 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 한 저온창고에서 난 불을 진화하던 중 순직했다. 신고를 받고 현장에 도착한 소방대원 7명은 1차 화재 진압을 마치고 공장 밖으로 철수했다가 다시 연기가 나는 것을 목격하고 내부로 2차 진입했다. 2차 진입 직후 갑자기 확산한 화염과 연기에 대피 지시가 내려졌으나, 대원 2명이 고립된 뒤 숨진 채 발견됐다.



경찰은 저온창고 바닥 페인트(에폭시) 작업을 하던 작업자들이 기존 페인트를 제거하기 위해 ‘토치’를 사용하다 불이 난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사중이다.



두 소방관의 영결식은 14일 오전 9시 완도농어민문화체육센터에서 엄수된다.



완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “어린 자식들은 어떡하라고…”전날 전남 완도 저온창고 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원(44) 소방위와 노태영(30) 소방사의 빈소가 마련된 완도의 한 장례식장은 13일 이른 아침부터 고인을 떠나보내지 못한 유가족들과 지인들의 울음소리로 가득찼다.밤샘 통곡에 지친 몸으로 조문객들을 맞은 유가족들은 소방관 정복을 입고 빈소를 찾은 남편, 아버지의 동료들을 보고 흐느낌을 멈추지 못했다. 이들은 서로를 한참 부둥켜 안고 오열했다.침통한 표정의 조문객들도 두 영웅의 영정 앞에 헌화하며 참았던 눈물을 쏟았다.박 소방위와 함께 근무한 인연이 있다는 한 소방관은 생전 그에 대해 “아내와 세 아이들 밖에 모르는 가정적인 분이었다”며 “매사에 늘 적극적이고, 솔선수범해서 항상 닮고싶은 선배였다”고 회고했다.오는 10월 결혼을 앞두고 운명을 달리한 노태영 소방사의 빈소도 조문객들의 발길이 이어졌다. 한 동료 소방관은 “행복을 꿈꿔야할 시기에 이런 일이 일어났다는 게 아직도 믿기지 않는다”며 “두 분의 희생을 잊지 말아달라”고 토로했다.이날 오전 빈소를 찾은 김민석 국무총리는 고인들의 영정 앞에 옥조근정훈장을 추서했다. 유가족들은 김 총리를 붙들고 “어린애들을 두고 어떻게 보내느냐” “겨우 이제 서른”이라며 오열했다. 김 총리는 “이런 아픔이 다시 반복되지 않도록 정부가 최선을 다하겠다”며 “남겨진 자녀들이 성장하는 데 어려움이 없도록 국가가 할 수 있는 모든 지원 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.같은 날 오후 완도문화예술의전당에 마련된 합동분향소에도 일반인 추모객들의 발길이 이어졌다. 박 소방위의 자녀와 같은 고등학교에 다닌다는 A군은 “두 분의 헌신을 잊지 않겠다”며 눈물을 보였다. 홀로 합동분향소를 찾은 70대 어르신도 “건실한 청년들이 희생돼 안타까움이 크다”며 “정부가 남겨진 가족들과 소방관들을 특별히 챙겼으면 하는 바람이다”고 덧붙였다.박 소방위와 노 소방사는 전날 오전 8시25분쯤 완도군 군외면 한 저온창고에서 난 불을 진화하던 중 순직했다. 신고를 받고 현장에 도착한 소방대원 7명은 1차 화재 진압을 마치고 공장 밖으로 철수했다가 다시 연기가 나는 것을 목격하고 내부로 2차 진입했다. 2차 진입 직후 갑자기 확산한 화염과 연기에 대피 지시가 내려졌으나, 대원 2명이 고립된 뒤 숨진 채 발견됐다.경찰은 저온창고 바닥 페인트(에폭시) 작업을 하던 작업자들이 기존 페인트를 제거하기 위해 ‘토치’를 사용하다 불이 난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사중이다.두 소방관의 영결식은 14일 오전 9시 완도농어민문화체육센터에서 엄수된다.완도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지