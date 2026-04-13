‘샤이 창업가’ 잡는다…전북서 최대 500만원 지원 프로그램 가동
수도권 57.5% vs 전북 2.7%…창업 격차 해소 겨냥
700명 끝장캠프·최대 500만원 인센티브
탈락자 재도전·입주 지원까지 단계별 패키지
아이디어는 있지만 창업을 망설이던 이른바 ‘샤이 창업가’를 겨냥한 전주기 창업 지원 프로젝트가 전북에서 본격 추진된다. 비수도권 창업 기반을 확대하려는 정책 흐름 속에서 지역 창업 생태계 구축을 가속화하려는 시도다.
전북특별자치도는 전북창조경제혁신센터와 함께 중소벤처기업부 ‘모두의 창업’ 프로젝트와 연계한 ‘전북 ON’ 사업을 추진한다고 13일 밝혔다. 전북대학교와 전주대학교, 한국식품산업클러스터진흥원 등 6개 기관이 참여해 창업 생태계 구축에 나선다.
중소벤처기업부 2025년 1인 창조기업 실태조사에 따르면 수도권 비중은 57.5%에 달하는 반면 전북은 2.7%에 그친 것으로 나타났다. 지역 간 창업 격차 해소가 정책 과제로 떠오르는 배경이다.
이번 사업은 창업 준비부터 성장, 정착까지 전 과정을 지원하는 패키지형 구조로 설계됐다. 단발성 지원을 넘어 단계별 맞춤형 지원을 강화한 것이 특징이다.
우선 예비 창업자를 대상으로 전문가가 1대1로 밀착 지원하는 ‘탈 샤이 끝장캠프’를 운영해 총 700명 규모의 창업 준비를 지원한다. 창업 기획자와 마케터가 참여해 아이디어를 사업화 가능한 신청서로 구체화하는 방식이다.
중기부 ‘모두의 창업’ 2단계 오디션 통과팀에는 전북 자체 인센티브인 ‘전북행 골든티켓’을 통해 최대 500만원의 사업화 자금을 추가 지원한다. 전북 내 사업자 등록을 완료한 기업을 대상으로 지급해 지역 정착을 유도하는 구조다.
탈락자를 위한 재도전 지원도 포함됐다. 1단계 탈락자를 대상으로 사업계획서를 보완하는 ‘패자부활전 피드백’을 운영해 후속 프로그램 참여 기회를 제공한다.
또 3단계 진출팀에는 PT 제작과 스피치 훈련을 지원하는 ‘파이널 터치’를 제공하고, 최종 상위 10개 팀에는 전북창조경제혁신센터 입주 공간을 무상 제공하는 ‘베이스캠프’를 지원해 안정적인 창업 기반을 마련한다.
전북도는 이 같은 지원을 통해 창업 준비부터 정차까지 이어지는 전주기 생태계를 구축하고, 타 지역 창업 인재 유입을 확대한다는 계획이다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “창업의 시작부터 안착까지 전북이 책임지는 구조를 만들겠다”며 “전북을 창업 성과가 가장 빠르게 나타나는 지역으로 육성하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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