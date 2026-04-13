충남 계룡서 고3 학생이 교사 흉기로 찔러…긴급체포

충남 계룡에서 고등학교 3학년 학생이 교사를 흉기로 찌르는 일이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

경찰에 따르면 13일 오전 8시44분쯤 충남 계룡의 한 고등학교 교장실에서 고3 A군이 30대 남성 교사 B씨에게 여러 차례 흉기를 휘두른 뒤 학교 밖으로 도망쳤다.학교의 신고를 받고 출동한 경찰은 A군이 112에 직접 연락해 자수함에 따라 그를 긴급체포했다.등을 주로 다친 교사 B씨는 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 A군은 피해 교사와 갈등을 겪어온 것으로 파악됐다. A군은 이날 교장을 통해 B씨와의 면담을 요청한 뒤 교장이 교장실을 비운 사이 미리 준비한 흉기로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.흉기는 집에서 챙겨 교복 바지 주머니에 숨긴 채 교장실로 들어간 것으로 확인됐다. B씨는 A군이 중학생 시절 학생부장을 맡았던 인물로, A군은 당시부터 그의 지도 방식에 불만을 품어온 것으로 전해졌다. 다만 B씨는 올해 해당 고등학교로 전근 온 교사로 A군의 담임교사는 아닌 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “학생과 교사를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사하고 있다”며 “조사 후 적용 혐의가 명확해지면 구속영장 신청 여부를 검토하겠다”고 말했다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지