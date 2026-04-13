포천 출생아 수 3개월 연속 증가…맞춤형 인구정책 효과
정주·양육 정책 성과 가시화
교통·일자리까지 인구정책 박차
경기 포천시 출생아 수가 3개월 연속 증가하며 맞춤형 인구정책의 성과가 나타나고 있다.
13일 포천시에 따르면 전국적으로도 올해 초 출생아 수가 7년 만에 최대 증가 폭을 기록한 가운데 포천시는 1월 36명에서 2월 54명, 3월 64명으로 늘며 3개월 연속 상승세를 보였다.
1월 대비 3월 출생아 수는 약 1.8배 증가한 것으로, 국가적 저출생 대응 흐름에 더해 포천형 정책이 효과를 낸 것으로 시는 분석했다.
시는 출산과 양육을 지원하는 생애주기별 정책을 강화해왔다. 공공산후조리원 운영과 함께 산후조리비 지원사업을 새롭게 도입하고, 임산부 교통비와 의료비 지원을 확대했다.
다자녀 가정에 포천쌀을 지원하는 사업은 올해 2자녀 가구까지 대상을 넓혔으며, 3세 유아 필요경비를 월 7만 원씩 지원하는 등 양육 부담 완화 정책도 추진 중이다.
주거 안정과 청년 정착을 위한 지원도 병행되고 있다. 전세자금 대출이자 지원을 청년 가구까지 확대하고, 전세보증금 반환보증 보증료 지원 등 생활 밀착형 주거 대책을 마련해 청년층 유입 기반을 다지고 있다.
정주 여건 개선을 위한 인프라 구축도 이어지고 있다. 교육문화복합공간 ‘두런두런’을 비롯해 EBS 자기주도학습센터, 포천애봄365 시스템 등 돌봄·교육 인프라를 확충했으며, 태봉공원 힐링존 조성을 통해 생활환경 개선에도 나서고 있다.
포천시는 인구 감소 대응 전략으로 ‘생활인구’ 유입 확대에도 집중하고 있다. 월 평균 약 79만명의 생활인구를 기록해 등록 인구의 약 5.5배 수준을 보였으며, 전국 인구감소 관심지역 중 유입 규모 상위권을 기록했다.
한탄강 일대 관광 개발과 캠핑장 조성, 파크골프장 확충 등 관광·레저 인프라도 생활인구 증가를 견인하고 있다.
시는 향후 광역 교통망 확충과 일자리 창출을 통해 인구 유입을 지속적으로 확대할 계획이다.
옥정~포천 7호선 연장과 GTX-G 노선 유치 등 철도망 구축을 추진하고, 평화경제특구 지정과 드론·방위산업 육성을 통해 청년층이 정착할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.
시 관계자는 “생활 밀착형 정책을 지속적으로 확대해 출생아 증가와 인구 유입이 선순환하는 구조를 구축하겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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