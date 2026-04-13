교수 10명 중 8명 “이재명정부 잘하고 있다”
교수신문, 전국 대학교수 539명 설문…가장 잘한 것은 ‘검찰·사법개혁’
국내 대학교수 10명 중 8명 이상이 이재명정부의 국정 운영을 긍정적으로 평가하고 있다는 설문조사 결과가 나왔다.
교수신문이 창간 34주년을 맞아 지난달 24~30일 전국 대학교수 539명을 상대로 설문조사를 실시해 13일 공개한 내용에 따르면, 이재명정부 1년에 대한 평가를 묻는 항목에서 ‘매우 잘하고 있다’는 응답은 51.6%, ‘잘하는 편이다’라는 답변은 31%를 각각 기록했다.
반면 ‘매우 잘 못하고 있다’거나 ‘잘 못하는 편이다’라고 답한 비율은 각각 10.3%, 5%에 불과했다.
현 정부가 성과를 낸 분야를 묻는 항목에서는 ‘검찰·사법개혁'(24.4%)이 첫손에 꼽혔다. 이어 ‘외교·안보’(17.7%), ‘민생경제·물가’(16%), ‘부동산·주거’(10.8%) 순이었다. 가장 미흡했던 분야로는 ‘교육개혁’(43.2%)을 꼽은 응답자가 압도적으로 많았다.
교수들은 앞으로 정부가 풀어야 할 것으로는 ‘민생경제 회복’(31.6%)을 꼽았으며, ‘검찰 개혁의 완수’(20.9%), ‘부동산·주거 안정’(14.8%)을 언급한 이도 적지 않았다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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