존속폭행, 강제추행에 음주운전까지… ‘점입가경’ 경찰
폭행과 성비위 등으로 거듭 징계를 받은 경찰관이 이번에는 직위해제 기간 음주운전 사고를 내 입건됐다.
제주서부경찰서는 13일 서귀포경찰서 소속 40대 순경 A씨를 도로교통법 위반(음주운전) 및 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 지난 8일 오후 9시쯤 제주시 노형동 인근 도로에서 주취 상태로 운전하다 신호 대기 중이던 앞 차량을 들이받은 혐의를 받는다. 사건 발생 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상이었던 것으로 알려졌다.
더욱이 A씨는 별건 범죄로 직위 해제된 채 수사받는 중이었던 것으로 드러났다. 지난 2월 유흥주점에서 여종업원을 성추행한 혐의(강제추행)로 앞서 검찰에 송치된 것이다.
A씨의 문제적 행각은 2021년부터 계속된 것으로 알려졌다. 존속폭행과 무전취식, 복무규정 위반 등으로 징계를 받았으며 계급도 순경으로 강등됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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