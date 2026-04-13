한은 총재 후보자 “외화 자산 일부 팔았다…국내 주식도 정리”
신현송 한국은행 총재 후보자가 보유 중인 외화 자산을 줄이겠다는 뜻을 밝혔다. 해외 자산 비중이 지나치게 높아 향후 정책 수행 과정에서 이해충돌 소지가 있다는 지적이 나오자 직접 해명에 나선 것이다.
신 후보자는 13일 국회 재정경제기획위원회에 제출한 인사청문회 서면답변에서 “제기되는 우려를 충분히 이해하고 있다”며 “외화표시 금융자산은 이미 상당 부분 처분했고 남아 있는 외화 자산도 비중을 순차적으로 줄여나갈 계획”이라고 밝혔다.
재산 신고 내역을 보면 신 후보자와 배우자, 장남이 보유한 총재산 82억4102만원 가운데 45억7472만원(전체의 55.5%)이 해외 금융자산과 부동산이다. 재산 공개 이후 신 후보자가 환율이 오를수록 원화 기준 자산 가치도 함께 커지는 구조를 유지한 채 외환 정책을 총괄하는 자리에 오르는 것은 부적절할 수 있다는 비판이 제기돼왔다.
이에 대해 신 후보자는 “이해충돌은 결코 있어서는 안 된다”며 “모든 정책 판단은 국민 전체의 이익을 기준으로 이뤄질 것”이라고 강조했다. 그러면서 국내 주식 역시 매도할 계획이라고 밝혔다.
그는 런던 증시에 상장된 한국 주식형 상장지수펀드(ETF)인 ‘프랭클린 FTSE 코리아 UCITS ETF’를 총재 지명 직전에 매수했다는 의혹에 대해서는 “지명 시기와는 무관하다”고 선을 그었다. 신 후보자는 “한국 증시가 다른 나라 증시에 비해 강세를 보여 포트폴리오 관리 차원에서 매입해온 것”이라고 설명했다.
다주택 보유 논란과 관련해서도 입장을 밝혔다. 신 후보자는 “공직 후보자로서 책임감을 무겁게 느끼고 있다”며 “보유 중인 주택 3채 가운데 2채는 이미 매물로 내놓았다”고 말했다.
현재 신 후보자는 본인 명의로 서울 강남구 언주로 소재 동현아파트를, 배우자와의 공동명의로는 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔을 보유하고 있다. 이와 별도로 배우자 명의의 미국 일리노이주 소재 아파트도 신고한 상태다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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