교육‧돌봄‧체육 한 자리에…원주꿈이룸커뮤니티센터 건립 본격화
강원도 원주시가 원주꿈이룸커뮤니티센터 건립 사업을 본격적으로 추진한다. 생존 수영장과 돌봄, 교육, 문화체육시설을 갖춘 다기능 복합시설이다.
시와 원주시교육지원청은 최근 원주꿈이룸커뮤니티센터 건립을 위한 실시협약을 체결했다. 이에 따라 교육청은 교육청 신축 이전에 따라 발생하는 유휴 부지를 시에 무상 제공한다. 시는 사업비의 절반을 지방비로 부담해 해당 부지에 시설을 짓고 운영을 맡는다.
시는 2024년 4월 강원도교육청, 원주교육지원청과 학교복합시설 건립을 위한 기본 업무협약을 했으며 같은 해 8월 교육부 공모사업에 선정돼 총사업비의 50%를 국비로 확보했다. 올해 기본 실시설계를 거쳐 2028년 착공, 2030년 개관할 예정이다.
센터는 연면적 3397㎡, 지상 4층 규모로 건립된다. 생존 수영장, 돌봄지원센터, 실내체육관, 동아리실, 창의교육실, 인성교육센터, 진로진학 상담실, 스터디카페를 갖춘다.
1층에 조성되는 생존 수영장은 지역 내 수상 안전사고 예방 교육을 전담한다. 생존 수영 교육을 필수로 받아야 하는 초등 3학년생부터 6학년생까지 하루 3개 학급, 90여명을 수용할 수 있는 규모다. 연간 2만2500명의 학생이 생존 수영 프로그램을 이용할 수 있을 것으로 예상된다.
학교 방학이나 주중 저녁 시간, 공휴일을 이용해 유치원생과 시민까지 프로그램을 확대 운영한다는 방침이다.
시 관계자는 13일 “이번 사업을 통해 방과 후 활동과 돌봄 기능을 강화하겠다”며 “교육·돌봄·문화 체육이 결합한 지역 교류 거점으로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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