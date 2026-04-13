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파주시, 주택 태양광 330가구 보급…설치비 80% 지원

입력:2026-04-13 13:25
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경기 파주시가 주택 태양광 설치비의 80%를 지원하며 시민 부담을 크게 낮춘다.

파주시는 ‘경기도 주택태양광 지원사업’을 통해 지역 내 주택을 대상으로 3㎾ 규모 태양광 설비 설치비의 80%를 지원한다고 13일 밝혔다. 이에 따라 신청자는 약 90만9000원만 부담하면 되며, 시는 올해 경기도 내 최대 규모인 330가구를 지원할 계획이다.

이번 사업은 경기도가 주관하는 태양광 보급 정책으로, 가정 내 전기요금 부담을 줄이고 생활 속 에너지 전환을 확대하기 위해 추진된다. 특히 올해부터는 단독주택뿐 아니라 전력 계량기가 분리된 공동주택도 신청할 수 있어 참여 대상이 확대됐다.

3㎾ 규모 태양광 설비를 설치할 경우 월평균 300~400㎾h의 전력 생산이 가능해 가구 사용량에 따라 월 약 7만원 수준의 전기요금 절감 효과가 기대된다. 냉방 수요가 증가하는 여름철에도 가계 부담을 낮추는 데 도움이 될 것으로 보인다.

참여를 원하는 시민은 4월 6일부터 4월 17일까지 시공기업과 사전 계약을 체결한 뒤, 4월 20일부터 4월 24일까지 ‘경기도 주택태양광 지원 시스템’을 통해 온라인 신청을 완료해야 한다. 사업 신청과 관리 전 과정은 해당 시스템에서 이뤄진다.

시 관계자는 “올해 파주시는 경기도 최대인 330가구를 지원하는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라며 “시민들이 체감할 수 있는 신재생에너지 보급 확대를 지속 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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