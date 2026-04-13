“내가 더 힘들어” 베이비부머 vs 밀레니얼… 정답은

WSJ, 소득·집값 등 데이터로 실태 비교

소득은 비슷… GDP 증가세엔 못 미쳐

집값·등록금, 시간 지나 모두에 자산으로

“부모보다 잘 살 수 있을까” 불안 반복

“세대 간 상호 불만, 과장된 측면 있어”

참고 이미지. AI 생성

베이비붐 세대와 밀레니얼 세대 간에 누가 더 힘든 삶을 살았는지에 대한 논쟁은 한국만이 아니라 미국에서도 양측이 대립하는 이슈다. 이 엇갈린 인식을 수치로 따져본 결과 양측 주장 모두 일부는 맞고 일부는 그렇지 않지 않은 것으로 나타났다.

출발선 달랐지만… 생각보다 비슷한 소득



개마고원 제공

체감 집값 80년대 ‘최고’… 대출금리 18%



1980년대 초 집을 산 베이비붐 세대도 상황은 녹록지 않았다. 당시는 주택담보대출 금리가 18%를 넘기도 할 정도로 고금리 시대였기 때문이다.

소득과 금리 등을 반영한 80년대

최고 60만 달러대로 나타났다. 2020년대 중반은

90년대 이후 등록금 급등… 보상으로 돌아와



학자금 대출은 밀레니얼 가계에서 큰 부담으로 자리 잡았다고 한다.

국민일보DB

베이비부버, 美자산 과반 보유… “불만 과장”



이런 베이비붐 세대도 사회에 진입하던 시기에는 밀레니얼과 비슷한 불안을 안고 있었다. 1983년 잡지 ‘머니’는 당시 “이들은 부모 세대만큼 잘 살 수 있을까”라는 질문을 던지며 베이비붐 세대를 조명했다.