“내가 더 힘들어” 베이비부머 vs 밀레니얼… 정답은

베이비붐 세대와 밀레니얼 세대 간에 누가 더 힘든 삶을 살았는지에 대한 논쟁은 한국만이 아니라 미국에서도 양측이 대립하는 이슈다. 이 엇갈린 인식을 수치로 따져본 결과 양측 주장 모두 일부는 맞고 일부는 그렇지 않지 않은 것으로 나타났다.
미 월스트리트저널(WSJ)은 지난 11일(현지시간) 이 문제를 다룬 기사에서 밀레니얼 중 연령대가 높은 집단은 2007~2009년 금융위기 속에서 사회에 진출했고 대부분은 코로나19 팬데믹 시기에 20~30대를 보냈다고 설명했다.
제2차 세계대전 직후 출생한 베이비붐 세대는 1970~80년대 사회생활을 시작하며 석유파동, 높은 인플레이션, 고금리를 겪은 연령대다.
WSJ는 “밀레니얼 세대는 자신들이 경제적으로 불리한 조건에서 출발했다고 말하곤 한다”며 “반면 베이비붐 세대는 자신들도 결코 쉽지 않았다고 반박한다”고 전했다. 각각 수천만명에 이르 두 세대는 미국 역사상 가장 규모가 큰 세대로 꼽힌다.
출발선 달랐지만… 생각보다 비슷한 소득신문은 두 세대의 경제 상황을 비교하기 위해 이들이 비슷한 나이였을 때의 소득과 집값, 대학 등록금을 확인했다. 먼저 두 세대가 청년기와 초기 중년기에 있을 때의 개인 중위소득을 물가를 반영해 비교했다.
같은 연령대에서 밀레니얼의 중위소득은 대체로 베이비붐 세대와 비슷한 수준이었던 것으로 평가됐다. 지난 10년간의 소득 증가를 반영하면 밀레니얼은 많은 사람이 생각하는 것보다 더 나은 위치에 있다고 WSJ는 해설했다.
매사추세츠공대(MIT) 슬론경영대학원 네이선 윌머스 교수는 신문에 “지난 10년간의 상승 효과가 아직 공론장에서 충분히 반영되지 않았다”고 말했다.
윌머스 교수는 밀레니얼 세대가 불만을 느끼는 것도 이해할 수 있다고 봤다. 소득이 1인당 국내총생산(GDP) 증가 속도를 따라가지 못했기 때문이다.
그는 “국가가 더 부유해지면 개인 소득도 그에 비례해 올라야 한다고 기대하는 게 일반적”이라며 “밀레니얼은 적어도 경력 초기에는 그런 기대가 충족되지 않았다고 느끼는 것이 타당하다”고 말했다.
체감 집값 80년대 ‘최고’… 대출금리 18%부동산(집)은 미국에서도 두 세대가 갈등하는 주요 영역 중 하나다. 집 문제에 있어서는 양쪽 주장 모두 일리가 있다고 WSJ는 전했다.
밀레니얼 세대는 대체로 2020년대 중반 집값이 급등한 상황에서 ‘내 집’ 마련에 나섰다. 아나 에르난데스 켄트 AK리서치앤컨설팅 대표는 “주택은 중산층의 핵심 자산 형성 수단인데 많은 밀레니얼은 이미 기회가 지나간 뒤 시장에 들어왔다”고 신문에 말했다.
1980년대 초 집을 산 베이비붐 세대도 상황은 녹록지 않았다. 당시는 주택담보대출 금리가 18%를 넘기도 할 정도로 고금리 시대였기 때문이다.
소득과 금리 등을 반영한 80년대 체감 집값은 최고 60만 달러대로 나타났다. 2020년대 중반은 40만 달러대였다.
부동산 금융 서비스 회사 퍼스트아메리칸의 오데타 쿠시 수석 이코노미스트는 WSJ에 “현재 가치로 환산하면 당시(1980년대) 주택 구입 비용이 훨씬 더 비쌌다”고 말했다.
다만 같은 세대 내에서도 주택 구매 시점에 따라 상황은 크게 달랐다. 1990년대와 2010년대는 집값이 상대적으로 안정된 시기였다. 같은 베이비붐 세대와 밀레니얼 세대라도 각 시기에 집을 샀다면 부담이 상대적으로 적었다는 의미다.
90년대 이후 등록금 급등… 보상으로 돌아와다른 지출 부담도 무시할 수는 없다. 밀레니얼 세대의 소득은 어떤 지출에는 베이비붐 세대보다 여유가 있지만 부담이 더 큰 지출도 있었다. 밀레니얼이 베이비붐 세대보다 분명히 더 어려움을 겪은 영역은 대학 등록금이라고 WSJ는 설명했다.
등록금은 1990년대와 2010년대에 각각 급등했다. 학자금 대출은 밀레니얼 가계에서 큰 부담으로 자리 잡았다고 한다.
케임브리지대 경제학과 콘스탄틴 야넬리스 교수는 “이 대출 상환이 자산 형성을 지연시켰다”고 WSJ에 말했다. 대신 학사 및 대학원 학위에 따라오는 소득 프리미엄은 졸업 이후 이들에게 긍정적인 영향을 줬다고 분석했다.
야넬리스 교수는 “밀레니얼은 20대에 더 적게 벌고 더 많이 공부했다”며 “이는 교육에 대한 대규모 투자 과정의 특성으로 평균적으로는 이후 보상을 받는다”고 설명했다.
WSJ는 “현재 밀레니얼은 대학 졸업 후 시간이 흐른 상태로 최근 들어 경제적으로 상당한 성과를 내고 있다”며 “물가를 반영할 때 이들의 가구 순자산은 평균과 중위값 모두 같은 나이 베이비붐 세대를 넘어섰다”고 전했다.
켄트 대표는 “최근 주식시장과 부동산 시장 상승을 활용한 결과 밀레니얼은 전반적으로, 재정적으로 비교적 좋은 위치에 있다”고 말했다.
베이비부버, 美자산 과반 보유… “불만 과장”베이비붐 세대도 현재 매우 양호한 상황이라고 신문은 평가했다. 이들은 미 중앙은행인 연방준비제도 자료 기준으로 미국 전체 자산의 절반 이상을 보유한 것으로 집계됐다.
베이비붐 세대는 이전 세대보다도 더 나은 여건에 있다. 퓨리서치센터의 연준 데이터 분석 결과 2022년 이들의 가구 중위자산은 1983년과 2001년 같은 연령대 미국인보다 훨씬 높았다고 WSJ는 전했다.
켄트 대표는 “나이가 더 많기 때문이기도 하지만 더 일찍 주택을 구입해 장기간 자산 상승을 누렸기 때문”이라고 설명했다.
이런 베이비붐 세대도 사회에 진입하던 시기에는 밀레니얼과 비슷한 불안을 안고 있었다. 1983년 잡지 ‘머니’는 당시 “이들은 부모 세대만큼 잘 살 수 있을까”라는 질문을 던지며 베이비붐 세대를 조명했다.
‘세대 신화’ 저자인 보비 더피 영국 킹스칼리지 런던 정책연구소장은 “세대 간 상호 불만은 실제보다 과장된 측면이 있다”고 WSJ에 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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