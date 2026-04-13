이란 외무 “美, 양해각서 목전에서 ‘골대’ 옮겨”
미국과의 첫 종전 협상을 소득 없이 끝낸 이란 고위 당국자가 성사 직전이었던 합의가 미국의 변덕 탓에 틀어졌다고 주장했다. 당초 뜻을 모았던 수준을 넘어서는 새로운 요구사항을 들고 나왔다는 취지다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 13일 엑스(X)를 통해 “(1979년 이란 혁명 이후) 47년 만에 가장 집중적인 대화에서 이란은 전쟁을 끝내겠다는 선의로 미국을 대했다”며 “그러나 ‘이슬라마바드 양해각서’를 불과 몇 인치 앞두고 우리는 맥시멀리즘과 ‘골대 옮기기’, 봉쇄를 맞닥뜨렸다”고 밝혔다.
아라그치 장관의 언급은 미국이 협상 막판 이란으로서는 수용할 수 없는 새 조건을 추가로 내걸었다는 취지로 풀이된다. 그는 “아무런 교훈도 얻지 못했다”며 “선의는 선의를 낳고, 적대는 적대를 낳는다”고 덧붙였다.
아라그치 장관은 앞서 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이끄는 이란 측 대표단 일원으로 지난 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 미국과의 대면 협상에 참여했다. 양측은 이튿날 오전까지 장시간 협상을 벌였으나 끝내 합의에 이르지 못했다.
양국이 가장 큰 이견을 보이는 쟁점으로는 핵 문제가 지목된다. J.D.밴스 미국 부통령은 앞서 협상이 결렬된 핵심 이유로 이란이 핵 프로그램을 포기하겠다는 의지를 보이지 않았다는 점을 꼽았다. 이란 측은 그밖에도 양국이 협상 테이블에서 호르무즈 해협 문제와 전후 재건, 제재 철회, 완전한 종전 등을 논의했다고 밝힌 바 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 연일 강수를 두고 있다. 모든 선박의 이란 항구 출입을 막겠다며 호르무즈 해협 ‘역봉쇄’를 예고한 데 이어 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서는 “가을까지 유가가 더 높아질 수 있다”며 전쟁 장기화 가능성을 시사했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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