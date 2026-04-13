연천군 ‘DMZ 평화의 길 테마노선’ 17일부터 개방
경기 연천군은 오는 17일부터 민간인 통제구역 내 DMZ 구간을 활용한 ‘DMZ 평화의 길 테마노선’을 본격 운영한다고 13일 밝혔다.
군은 장남면 고랑포리 일대에 조성된 ‘DMZ 평화의 길 테마노선’을 개방하고, 방문객이 분단의 역사와 안보 현장을 직접 체험할 수 있는 평화관광 프로그램을 운영한다. 본격적인 운영에 앞서 시범운영을 통해 방문객 동선과 안전 관리 체계를 점검했다.
테마노선은 민간인 통제구역 내 1.21 무장공비 침투로 인근 1.8㎞ 철책 구간을 도보로 이동하며 비룡전망대를 관람하고, 이후 버스를 이용해 연천 호로고루 사적을 방문하는 코스로 구성된다. 전문 관광 해설사가 동행해 분단의 역사와 지역 이야기를 설명한다.
운영은 4월 17일부터 10월 31일까지 금·토·일 주 3회, 하루 2회(오전·오후) 진행되며, 혹서기인 7~8월에는 운영이 중단된다. 투어 신청은 한국관광공사 ‘두루누비’ 홈페이지를 통해 가능하다.
대중교통 이용자는 연천역에서 출발하는 투어버스를 이용할 수 있고, 자가용 이용자는 고랑포구역사공원 인근 안내소에서 버스에 탑승해 코스를 진행하게 된다.
군 관계자는 “안전한 운영을 위해 지속적인 현장 점검과 관리를 이어갈 계획으로, 군부대도 방문객 안전과 원활한 운영을 적극 지원할 방침”이라며 “이번 테마노선 운영이 지역의 평화·안보 관광 활성화와 다양한 관광지 연계 효과로 이어질 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사