대구 동성로 부흥→쇄락 상징된 대구백화점 본점 앞날은
대구 동성로 상징 건물이었던 대구백화점 본점 건물 활용 방안이 지방선거를 앞두고 다시 도마에 오르고 있다.
13일 대구시와 중구 등에 따르면 대구백화점 본점은 1962년 문을 열었다. 대구 중심가 동성로에 위치해 향토백화점으로서 부흥기를 맞았다. 대구시민들의 대표 약속장소로 꼽히기도 했다. 하지만 온라인쇼핑몰 성장과 코로나19 사태 등의 시대 변화를 겪으며 동성로가 침제됐고 대구백화점 본점도 경쟁력을 잃었다. 결국 2021년 문을 닫았다. 현재는 셔터를 내린 건물만 남아있다. 대구백화점 측이 본점 건물 매각을 위해 협상을 진행 중이지만 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 있는 것으로 알려졌다.
대구시는 젊은이들이 모이는 동성로 부활을 목표로 ‘동성로 르네상스 프로젝트’를 추진 중이다. 대구백화점 본점 건물 활용도 이 프로젝트의 핵심 사업으로 포함되지만 민간기업 소유의 건물이라 활용 방안을 찾는 것이 쉽지 않은 상황이다.
옛 명성을 잃고 건물만 남은 대구백화점 활용 방안이 최근 여기저기서 나오고 있다. 지방선거를 앞두고 사실상 선거 공약으로 쓰이고 있는 것이다.
3선 도전에 나선 류규하 대구 중구청장은 노후 청사를 본점 건물로 이전하겠다는 구상을 밝혔다. 앞서 달서구 이전이 예정된 대구시청 동인청사 자리가 중구청사 이전지로 꼽혔는데 새 장소를 제시한 것이다. 대구시장 선거에 도전한 윤재옥 국민의힘 국회의원은 폐점된 대구백화점 본점을 문화·관광·상업시설이 합쳐진 랜드마크로 조성하는 방안을 추진할 것이라고 밝혔다.
하지만 지역에서는 선거를 앞두고 급하게 나온 방안들이라며 실효성에 의문을 제기하는 목소리도 나온다. 본점 건물 매입가는 최소 1000억원 이상인 것으로 전해진다. 리모델링 비용 등까지 합치면 부담은 더 커진다. 예산 마련이 쉽지 않다는 지적과 예산을 청사 이전에 쓰는 것이 맞는지에 대한 회의론 등이 나오고 있다.
정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보는 “동성로는 관광·상업적 관점에서 상권 활성화 방안을 찾는 것이 우선”이라며 “동성로 한복판으로 공공청사를 옮기는 것이 과연 상권 회복에 도움이 될지 의문”이라고 비판했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사