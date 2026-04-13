경기도 ‘기후보험’ 강화…진단비 인상·사망위로금 신설
경기도가 진단비를 최대 두 배 인상하고, 사망위로금을 신설하는 등 보장 혜택을 대폭 강화한 ‘2026년 경기 기후보험’을 시작했다고 13일 밝혔다.
경기도는 진단비 인상과 사망위로금 신설 등 기후재해 대응 보장을 대폭 강화한 ‘2026 경기 기후보험’을 시행한다고 13일 밝혔다.
올해 경기 기후보험은 도민의 의료비 부담을 직접적으로 덜어주기 위해 보장 금액은 올리고, 신규 보장 항목도 추가했다. 온열질환과 한랭질환 진단비는 기존 10만원에서 15만원으로 50% 인상됐고, 감염병 진단비는 10만원에서 20만원으로 두 배 올랐다.
또한 중증 피해에 대한 보장을 강화하기 위해 300만원의 사망위로금과 10만원의 응급실 내원비 항목이 새롭게 도입됐다. 폭염, 폭우, 폭설 등 기후특보 발효 시 발생한 사고로 일정 수준 이상의 상해를 입은 경우에는 기존과 동일하게 기후재해 사고위로금도 지급된다.
기후취약계층에 대한 지원 범위도 확대됐다. 기존에는 방문건강관리사업 대상자 약 15만명에게 입원비와 통원비 등이 지원됐으나, 올해부터는 임산부 약 7만명이 추가돼 총 22만명이 보호 대상에 포함된다. 이들은 완화된 진단 기준과 함께 추가 지원 혜택을 받을 수 있다.
보험 가입 절차도 간소화됐다. 경기도에 주민등록을 둔 도민이라면 등록외국인과 외국국적동포를 포함해 별도 신청 없이 자동 가입되며, 보험금 청구 편의성을 높이기 위한 시스템 개선도 이뤄졌다. 시·군별 찾아가는 청구 지원 서비스와 모바일 메신저 기반 간편 청구 방식이 도입되고, 전담 통합 콜센터를 통해 접수부터 지급까지 일괄 처리할 수 있도록 했다.
이번 기후보험은 메리츠화재해상보험을 대표로 하는 컨소시엄과 계약을 통해 운영되며, 사업 기간은 2026년 4월 11일부터 2027년 4월 10일까지다. 해당 기간 내 발생한 사고는 사고일로부터 3년 이내 언제든지 보험금을 청구할 수 있다.
박대근 도 환경보건안전과장은 “지난해 5만1600건 이상의 청구가 이뤄진 것은 기후위기가 이미 도민의 일상을 위협하는 현실이 됐음을 보여주는 명백한 수치”라며 “진단비 인상과 임산부 추가 등 도민의 목소리를 반영해 혜택을 늘린 만큼 누구나 차별 없이 기후재해로부터 보호받을 수 있는 든든한 경기도를 만들어 가겠다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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