파라다이스시티, 9주년 기념 ‘파라페스타’ 개최…2주간 진행

9주년 기념 햄퍼. 파라다이스시티 제공

이와 함께 가든카페는 20일부터 다음 달 10일까지 서울 한남동의 프리미엄 디저트 브랜드 ‘허니비 서울’과 협업해 시각과 미각을 동시에 사로잡는 황금빛 ‘시그니처 베어 케이크’도 출시한다.