파라다이스시티, 9주년 기념 ‘파라페스타’ 개최…2주간 진행
파라다이스시티는 개관 9주년을 맞아 13일부터 2주간 ‘파라페스타(PARAFESTA)’를 개최한다고 밝혔다.
지난해에 이어 진행되는 연중 최대 규모 이벤트로 파라다이스시티만의 차별화된 서비스와 콘텐츠를 집대성했다. 황금빛 클라이맥스 ‘9OLDEN MOMENTS’를 콘셉트로 한 이번 프로모션은 9만 리조트머니 혜택을 포함한 호텔 패키지를 비롯해 샴페인 프리 플로우(무제한) 뷔페 디너, 프리미엄 햄퍼와 케이크, 씨메르·원더박스 연계 상품 등을 통해 복합리조트 전반의 경험 요소를 강화했다.
파라페스타 객실 패키지를 구매한 고객에게는 리조트 내 식음, 부대시설 등 다양한 공간에서 자유롭게 사용 가능한 리조트머니 9만원을 제공한다. 파라다이스시티 호텔과 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소 모두 홈페이지 할인가로 만나볼 수 있다. 파라다이스시티 호텔은 보다 여유로운 휴식을 누릴 수 있도록 조식 1회 혜택이 포함된 2박 상품도 추가했다.
상품 이용객에게는 객실 체크인 시 현장에서 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있는 ‘골든 티켓’ 또한 제공한다. 이를 통해 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 스위트 객실 숙박권, 온더플레이트 디너 이용권 등 경품을 증정한다.
모든 9주년 상품에는 씨메르와 원더박스 등 주요 부대시설 이용 혜택이 기본 포함된다. 멤버십 ‘리워즈 포인트’ 2배 적립 혜택도 더했다. 상품 구매는 30일까지, 투숙은 6월 30일까지 가능하다.
미식 콘텐츠도 황금빛 테마에 맞춰 한층 품격 있게 꾸몄다. 프리미엄 뷔페 ‘온더플레이트’에서는 30일까지 고급 샴페인과 레드·화이트 와인을 무제한으로 즐길 수 있다. 메인으로 제공되는 ‘필리조 에 피스 누메로 8 파라다이스 에디션’은 청룡영화상, 백상예술대상 등의 공식 샴페인으로 지정됐던 황금빛 스파클링 와인이다.
디저트 카페 ‘가든카페’에서는 20일부터 26일까지 9주년 기념 햄퍼를 한정 판매한다. 햄퍼는 와인과 음식을 담아 선물하던 유럽 전통에서 발전한 큐레이션 상품이다. 이번 구성은 샴페인, 캐릭터 상품, 디저트, 뷰티 아이템을 함께 담아 미식과 라이프스타일, 기념성을 결합한 선물 패키지로 완성도를 높였다.
이와 함께 가든카페는 20일부터 다음 달 10일까지 서울 한남동의 프리미엄 디저트 브랜드 ‘허니비 서울’과 협업해 시각과 미각을 동시에 사로잡는 황금빛 ‘시그니처 베어 케이크’도 출시한다.
고품격 웰니스 스파 씨메르와 실내 테마파크 원더박스 역시 30일까지 9주년 기념 특가 패키지를 진행한다. 씨메르는 아쿠아스파 2인권에 3시간 추가 혜택을 더해 총 9시간 이용 가능하도록 구성된다. 베스로브 대여를 포함해 약 50% 할인 혜택도 적용된다. 원더박스는 자유이용권 3인과 카니발 게임 9회권을 결합한 패키지를 약 37% 할인해 판매한다.
티켓 발권 시 현장에서 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있는 경품 이벤트 참여권도 주어진다. 추첨을 통해 씨메르는 실내 카바나 이용권 또는 원더박스 자유이용권 2매를, 원더박스는 캐릭터 머리띠 또는 씨메르 아쿠아스파 이용권 1매를 제공한다.
파라다이스시티 관계자는 “이번 파라페스타를 통해 9년 동안 축적된 경험 자산을 하나의 클라이맥스로 압축했다”며 “숙박·미식·웰니스가 유기적으로 이어지는 체류 경험을 통해 고객들이 ‘Happy Memories’를 남기고 가길 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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