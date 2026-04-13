인천경제청, 6개 대학과 ‘스타트업 기술 실증’ 본격화

2026 인천스타트업파크 트라이아웃 대학 실증사업 홍보 이미지. 인천경제청 제공

트라이아웃은 인천스타트업파크 실증지원 사업의 통합 브랜드다. 스타트업이 보유한 비즈니스 모델을 현장에서 검증하고 기술적 한계를 보완해 사업화 속도를 높이는 데 목적을 둔 인천경제청의 대표적인 혁신 생태계 조성 사업이다.