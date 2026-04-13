경기도 ‘경기 부동산 거래 안전망’ 도입…“전세사기 차단”
경기형 부동산 안전 플랫폼 도입
AI 기반 주소 입력하면 위험 분석
경기도가 전세사기 등 부동산 거래 위험을 사전에 차단하기 위해 AI 기반 ‘경기 부동산 거래 안전망(GRTS)’을 도입한다.
경기도는 인공지능(AI)을 활용한 부동산 거래 위험 분석 플랫폼의 공식 명칭을 ‘경기 부동산 거래 안전망(GRTS·Gyeonggi Real-estate Transaction Safety)’으로 확정했다고 13일 밝혔다.
이 명칭은 지난 3월 도민과 공인중개사, 공무원 등 659명이 참여한 설문조사에서 42.9%(283명)의 지지를 얻어 최종 선정됐다. ‘부동산 거래’와 ‘안전망’을 결합해 거래 과정에서 발생할 수 있는 위험을 예방한다는 사업 취지를 직관적으로 담아냈다는 평가다.
이 시스템은 이용자가 주택 주소를 입력하면 등기부, 건축물대장, 시세 정보 등 공공데이터와 임대인 동의를 기반으로 한 민간 데이터를 연계해 거래 위험도를 실시간으로 분석하는 방식이다. 계약 전에는 안전도를 사전에 진단하고, 계약 이후에는 등기 변동 사항을 즉시 안내해 임차인이 복잡한 서류를 직접 확인해야 하는 부담을 줄여준다.
도는 오는 6월 30일까지 시스템 구축을 완료한 뒤 하반기부터 본격적인 서비스를 제공할 계획이다. 특히 공인중개사와 협력 중인 ‘경기 안전전세 프로젝트’와 연계해 현장 활용도를 높이고, 시군 및 유관기관과 협업해 실효성 있는 지원 체계를 마련한다는 방침이다.
앞서 경기도는 지난해 11월 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 주관한 ‘디지털 기반 사회현안 해결 프로젝트’ 공모에 선정되며 총사업비 14억원(국비 12억원, 도비 2억원)을 확보해 사업 추진 기반을 마련했다.
손임성 도 도시주택실장은 “도민이 직접 선택한 명칭인 만큼 누구나 쉽게 이해할 수 있는 대표 플랫폼이 될 것”이라며 “AI 기반 권리분석을 통해 전세사기 위험을 사전에 차단하고 안전한 거래 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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