김경일 파주시장 “현직 유지하며 경선 진행…민생 집중”

예비후보 등록 없이 2차 경선 진행

준전시 상황 강조…민생경제 대응 총력

“시민 믿고 맡은 책임 다하겠다”

김경일 파주시장 페이스북 캡처

경기북부 지역에서 유일한 더불어민주당 소속 현역 시장인 김경일 파주시장이 예비후보 등록 없이 현직을 유지한 채 2차 경선에 나서기로 했다.



김 시장은 13일 자신의 SNS를 통해 “시민의 삶을 지키는 일이 우선”이라며 예비후보로 등록하지 않고 본 경선을 준비하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 “선거운동에서 일부 불리함이 있더라도 민생을 책임지는 것이 시장의 본분”이라고 강조했다.



김 시장은 현재 지역 경제 상황을 ‘준전시 상황’으로 규정하며 자리를 비울 수 없다는 점을 분명히 했다. 중동 지역 갈등 등 외부 변수로 민생경제 불안이 커지고 있는 가운데, 파주시는 물가 대응과 생활 안정 대책 등을 포함한 비상체제를 가동 중이라는 설명이다. 특히 쓰레기봉투 가격, 농자재 비용, 유가 상승 등 시민 생활과 직결된 문제들이 줄줄이 대기하고 있어 대응이 시급하다고 밝혔다.



김 시장은 “시장직을 내려놓고 선거운동에 집중하고 싶은 마음은 간절하지만, 지금 자리를 비우면 그 피해는 시민에게 돌아간다”며 “시민을 믿고 맡은 책임을 다하는 것이 옳은 선택이라고 판단했다”고 말했다.



앞서 김 시장은 1차 경선에서 경쟁 후보들을 제치고 승리하며 2차 결선에 진출했다. 그는 지난 12일 SNS에서 “시민과 당원의 지지에 감사한다”며 “파주의 성장과 시민의 행복을 위해 더 뛰겠다”고 밝히고, 결선에서도 겸허하게 임하겠다는 의지를 드러낸 바 있다.



김 시장은 “지난 4년 파주시민 여러분의 응원과 격려가 있어 오직 시민 오직 민생만을 바라보고 멈춤 없이 나아갈 수 있었다”며 “내 삶이 더 나아지는 파주 100만 자족도시 파주를 향한 다짐을 굳게 새기며 다가올 결선에도 겸허히 임하겠다”고 밝혔다.



한편, 파주시장 민주당 2차 경선은 오는 18~19일 치러지며, 김경일 파주시장과 손배찬 전 파주시의원이 경쟁한다. 이 경선을 통해 민주당 파주시장 후보가 결정될 예정이다.



파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기북부 지역에서 유일한 더불어민주당 소속 현역 시장인 김경일 파주시장이 예비후보 등록 없이 현직을 유지한 채 2차 경선에 나서기로 했다.김 시장은 13일 자신의 SNS를 통해 “시민의 삶을 지키는 일이 우선”이라며 예비후보로 등록하지 않고 본 경선을 준비하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 “선거운동에서 일부 불리함이 있더라도 민생을 책임지는 것이 시장의 본분”이라고 강조했다.김 시장은 현재 지역 경제 상황을 ‘준전시 상황’으로 규정하며 자리를 비울 수 없다는 점을 분명히 했다. 중동 지역 갈등 등 외부 변수로 민생경제 불안이 커지고 있는 가운데, 파주시는 물가 대응과 생활 안정 대책 등을 포함한 비상체제를 가동 중이라는 설명이다. 특히 쓰레기봉투 가격, 농자재 비용, 유가 상승 등 시민 생활과 직결된 문제들이 줄줄이 대기하고 있어 대응이 시급하다고 밝혔다.김 시장은 “시장직을 내려놓고 선거운동에 집중하고 싶은 마음은 간절하지만, 지금 자리를 비우면 그 피해는 시민에게 돌아간다”며 “시민을 믿고 맡은 책임을 다하는 것이 옳은 선택이라고 판단했다”고 말했다.앞서 김 시장은 1차 경선에서 경쟁 후보들을 제치고 승리하며 2차 결선에 진출했다. 그는 지난 12일 SNS에서 “시민과 당원의 지지에 감사한다”며 “파주의 성장과 시민의 행복을 위해 더 뛰겠다”고 밝히고, 결선에서도 겸허하게 임하겠다는 의지를 드러낸 바 있다.김 시장은 “지난 4년 파주시민 여러분의 응원과 격려가 있어 오직 시민 오직 민생만을 바라보고 멈춤 없이 나아갈 수 있었다”며 “내 삶이 더 나아지는 파주 100만 자족도시 파주를 향한 다짐을 굳게 새기며 다가올 결선에도 겸허히 임하겠다”고 밝혔다.한편, 파주시장 민주당 2차 경선은 오는 18~19일 치러지며, 김경일 파주시장과 손배찬 전 파주시의원이 경쟁한다. 이 경선을 통해 민주당 파주시장 후보가 결정될 예정이다.파주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지