전북도, 추경 3118억원 확보…고유가 지원에 2471억 집중
소득 하위 70% 141만명 최대 60만원 지원
지역성장펀드·피지컬AI 사업 국회 증액 반영
민생·미래산업 동시 투자…신속 집행 방침
전북특별자치도는 국회 본회의를 통과한 2026년도 정부 추가경정예산에서 총 3118억3000만원 규모의 국비를 확보했다고 13일 밝혔다. 고유가 대응을 위한 민생 지원 예산이 대부분을 차지하며, 일부 미래 산업 사업도 국회 심의 과정에서 추가 반영됐다.
이번 추경은 정부안 26조2000억원이 국회 심의를 거쳐 원안대로 통과된 가운데, 전북은 총 13개 사업에서 예산을 확보했다.
가장 큰 비중은 고유가 대응 민생 지원이다. 전북도는 피해지원금으로 2471억원을 확보해 소득 하위 70% 이하 도민 약 141만8000명에게 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지급할 계획이다. 취약계층을 대상으로 1차 지급을 시작한 뒤 일반 도민으로 확대하는 방식이다.
미래 산업 분야에서는 지역성장펀드가 포함됐다. 국비 600억원, 총사업비 1000억원 규모로 도내 스타트업 성장 지원과 일자리 창출에 활용될 예정이다. 해당 사업은 공모 기준 변경으로 한때 추진이 어려웠으나 전북도와 정치권이 협력해 예산 반영을 이끌어냈다.
정부안에 없던 ‘K-로봇 피지컬AI 실증 공유센터 구축’ 기획 용역비 5억원도 국회 심의 과정에서 증액 반영됐다. 향후 2180억원 규모 본사업 추진을 위한 사전 단계로, 전북이 로봇 산업 거점으로 도약할 기반을 마련했다는 평가다.
이와 함께 에너지 바우처 10억원, 전기화물차 구매 지원 8억5000만원, K-패스 교통비 환급 7억원 등이 반영돼 에너지·교통비 부담 완화에도 초점이 맞춰졌다. 농어업 분야에서는 연안화물선 유류비 지원과 비료 가격 보조 등도 포함됐다.
복지 분야에서는 돌봄 인력 지원과 지역아동센터 차량 유류비, 시니어 의사 채용, 먹거리 지원 사업 등이 반영돼 취약계층 생활 안정 지원이 강화될 전망이다.
전북도는 추경 확정에 따라 사업별 집행 계획을 점검하고 신속 집행에 나설 방침이다.
김관영 전북지사는 “확보한 예산이 민생 회복의 마중물이 되도록 집행에 속도를 내겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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