종전협상 결렬에도 기름값 주춤… 지연반영 우려
미국과 이란 간 첫 번째 종전 협상이 소득 없이 마무리된 가운데 국내 주유소 기름값은 휘발유와 경유 모두 전일 대비 1원가량 오르는 데 그쳤다. 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄로 한층 강해진 국제유가 상방 압력이 반영될 2~3주 뒤가 관건으로 꼽힌다.
13일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1993.8원으로 전날보다 1.1원 올랐다. 서울 지역 평균은 ℓ당 2025.2원으로 전일 대비 0.7원 올랐다.
경유 가격도 비슷한 폭으로 상승했다. 전국 평균은 ℓ당 1987.4원, 서울 평균은 2010.1원으로 각각 전날보다 1.2원, 0.4원 올랐다.
지난 2월 초까지 ℓ당 평균 1700원(휘발유)·1600원(경유)대 미만에 형성됐던 기름값은 이후 중동 전쟁 등 지정학적 리스크가 고조되며 1900원을 훌쩍 넘어선 상태다.
정부는 지난 10일 자정을 기해 3차 석유 최고가격제를 시행했다. ℓ당 최고가격은 2차 시행 때의 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원을 동결했다.
문제는 최근 유가 급등의 최대 요인인 중동 전쟁이 더 길어질 조짐을 보인다는 점이다. 미국과 이란 양측은 지난 11~12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상을 벌였으나 합의에 이르지 못했다.
‘2주 휴전’이 아직 끝나지 않았지만, 미국은 이란에 대한 해상 봉쇄를 선언하며 압박 수위를 높였다. 미군은 미 동부시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통을 봉쇄하겠다고 예고한 상태다.
국제유가는 이미 반응하기 시작했다. 협상 타결 기대감에 전장에서 배럴당 90달러대 중반을 기록했던 서부텍사스산 원유(WTI)·브렌트유 선물 가격은 이날 다시 100달러를 돌파했다. 일반적으로 국제유가 변동은 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 기름값에 반영된다고 여겨진다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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