음주 상태로 오토바이 몰던 10대 주차 차량 추돌…3명 부상
술을 마신 상태로 오토바이를 몰다 주차된 차량을 들이받아 10대 등 3명이 다쳤다.
전북 김제경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 A군(10대)을 입건해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.
A군은 이날 오전 3시1분쯤 김제시 신풍동 한 도로에서 음주 상태로 오토바이를 몰다가 주차돼 있던 승용차를 들이받은 혐의를 받는다.
이 사고로 A군과 동승자 B양(10대) 등 3명이 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
A군은 원동기장치자전거 면허를 소지하고 있었으나 당시 술을 마신 채 운전한 것으로 확인됐다. 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다.
경찰은 음주 경위와 운전 거리 등을 조사하고 있다.
김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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