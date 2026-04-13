부산 창작오페라 ‘봄봄’… 글로벌 문화콘텐츠 도약 노린다

김유정 소설 원작… 100회 공연 창작오페라

전통연희 결합… 한국형 오페라 미학 구현

부산오페라하우스 앞두고 ‘킬러 콘텐츠’ 주목



부산의 창작오페라 ‘봄봄’이 30년 역사를 바탕으로 글로벌 문화 콘텐츠 도약을 노린다.



그랜드오페라단은 창단 30주년을 맞아 창작오페라 ‘봄봄’과 전통연희 ‘아리랑 난장’을 오는 6월 25일과 26일 금정문화회관에서 선보인다고 13일 밝혔다. 이번 공연은 ‘2026 부산소극장오페라축제’ 주요 프로그램으로 기획됐다.



‘봄봄’은 소설가 김유정의 동명 단편을 바탕으로 작곡가 이건용이 창작한 작품이다. 서구 오페라 형식에 우리 민족 특유의 해학과 익살을 결합한 것이 특징이다. 2010년 부산 초연 이후 100회 이상 공연되며 국내 창작오페라 가운데 가장 많이 상연된 작품 중 하나로 자리 잡았다.



이번 무대에는 바리톤 박정민, 테너 전병호, 소프라노 한경성, 메조소프라노 김향은 등 주요 성악가들이 참여한다. 여기에 전통연희단 ‘꼭두쇠’의 ‘아리랑 난장’이 더해져 관객과 함께 호흡하는 참여형 공연으로 꾸며진다.



그랜드오페라단은 이번 공연을 단순한 기념 무대가 아니라 부산을 대표하는 문화 콘텐츠로 확장하는 계기로 삼겠다는 구상이다. 특히 2027년 부산오페라하우스 개관을 앞둔 상황에서, 지역 고유 콘텐츠의 필요성이 커지고 있다는 점에서 ‘봄봄’의 역할이 주목된다.



안지환 총예술감독은 “교과서 속 문학을 오페라로 만나는 특별한 경험이 될 것”이라며 “국내 관객은 물론 해외 관광객까지 아우를 수 있는 부산형 ‘킬러 콘텐츠’로 성장 가능성이 충분하다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산의 창작오페라 ‘봄봄’이 30년 역사를 바탕으로 글로벌 문화 콘텐츠 도약을 노린다.그랜드오페라단은 창단 30주년을 맞아 창작오페라 ‘봄봄’과 전통연희 ‘아리랑 난장’을 오는 6월 25일과 26일 금정문화회관에서 선보인다고 13일 밝혔다. 이번 공연은 ‘2026 부산소극장오페라축제’ 주요 프로그램으로 기획됐다.‘봄봄’은 소설가 김유정의 동명 단편을 바탕으로 작곡가 이건용이 창작한 작품이다. 서구 오페라 형식에 우리 민족 특유의 해학과 익살을 결합한 것이 특징이다. 2010년 부산 초연 이후 100회 이상 공연되며 국내 창작오페라 가운데 가장 많이 상연된 작품 중 하나로 자리 잡았다.이번 무대에는 바리톤 박정민, 테너 전병호, 소프라노 한경성, 메조소프라노 김향은 등 주요 성악가들이 참여한다. 여기에 전통연희단 ‘꼭두쇠’의 ‘아리랑 난장’이 더해져 관객과 함께 호흡하는 참여형 공연으로 꾸며진다.그랜드오페라단은 이번 공연을 단순한 기념 무대가 아니라 부산을 대표하는 문화 콘텐츠로 확장하는 계기로 삼겠다는 구상이다. 특히 2027년 부산오페라하우스 개관을 앞둔 상황에서, 지역 고유 콘텐츠의 필요성이 커지고 있다는 점에서 ‘봄봄’의 역할이 주목된다.안지환 총예술감독은 “교과서 속 문학을 오페라로 만나는 특별한 경험이 될 것”이라며 “국내 관객은 물론 해외 관광객까지 아우를 수 있는 부산형 ‘킬러 콘텐츠’로 성장 가능성이 충분하다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지