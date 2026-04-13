포항시, 외국인 계절근로자 모집…어촌 인력난 해소 나서
경북 포항시가 지역 수산물 가공업체의 인력난 해소와 안정적인 생산 기반 구축을 위해 외국인 계절근로자 모집에 나섰다.
시는 오는 24일까지 ‘2026년도 외국인 계절근로자’를 모집한다고 13일 밝혔다. 모집 대상은 포항을 대표하는 수산물인 과메기·오징어 건조 등 수산물 가공업 분야다.
선발된 근로자는 오는 10월부터 지역 내 업체에 배치돼 최소 3개월에서 최대 8개월간 근무하게 된다. 근무시간은 하루 8시간이며, 임금은 2026년도 최저임금 기준에 맞춰 지급된다.
신청 자격 1순위는 공고일 현재 포항시에 거주하는 결혼이민자의 본국 거주 가족(부모, 형제·자매 및 그 배우자)이며, 경주시 거주 결혼이민자의 가족은 2순위로 지원할 수 있다.
올해 모집은 법무부의 외국인 계절근로자 프로그램 기본계획 개정에 따라 일부 자격 요건이 강화됐다. 결혼이민자의 4촌 이내 친척은 신규 초청 대상에서 제외됐으며, 초청 절차와 행정 관리 방식도 일부 달라졌다.
다만 이전 방식으로 입국한 인원 중 ‘재입국 추천서’를 받은 경우에는 예외적으로 신청이 가능하다.
시는 근로자의 인권 보호와 안정적인 체류를 위해 숙소 시설에 대한 현장 점검을 강화할 방침이다. 또한 산재 및 상해보험 가입 여부를 철저히 확인해 근로자 보호와 인권 보장에 만전을 기할 계획이다.
포항시는 2017년부터 외국인 계절근로자 프로그램을 운영하고 있다. 지난 9년간 베트남 등 4개국에서 총 1907명의 해외 친·인척을 초청해 어촌 현장에 투입해 왔다. 지난해에는 84개 업체에서 429명이 근무하며 인력 부족 완화와 다문화가족의 고향 상봉이라는 정서적 성과도 거뒀다.
오정흥 포항시 어촌활력과장은 “올해도 근로자와 어가 모두가 만족할 수 있는 세심한 행정지원과 면밀한 준비를 통해 프로그램이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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