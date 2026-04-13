시사 전체기사

“대왕님 세수 하신다”...봄맞이 세종대왕 동상 세척

입력:2026-04-13 10:20
공유하기
글자 크기 조정


13일 서울 광화문광장에서 서울시 관계자들이 세종대왕 동상을 세척하고 있다.



이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
종전협상 결렬에도 기름값 주춤… 지연반영 우려
이란 혁명수비대 “오판시 호르무즈는 죽음의 소용돌이될 것”
美 “13일부터 이란 해상 봉쇄” VS 이란 “지금 휘발유 가격 그리워질 것”
“우호국서 나온 ‘강한 규탄’ 이례적”… 당혹스러운 외교가
‘돈 많은 BTS의 나라’ 이미지… 해외서 한국인 노린 범죄 늘어
청주서 가스누출 추정 폭발…차량 뒤짚어질 정도
1인당 10만~60만원… 연 매출 30억 넘는 주유소선 못 쓴다
[단독] 공매도 풀었는데도… 외국인 “한국 증시 아직도 불편하다”
국민일보 신문구독