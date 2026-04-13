시사 전체기사 “대왕님 세수 하신다”...봄맞이 세종대왕 동상 세척 입력:2026-04-13 10:20 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 13일 서울 광화문광장에서 서울시 관계자들이 세종대왕 동상을 세척하고 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 대통령, 이스라엘에 “반인권 행동 실망” 직격…왜? 2 민주당 지지 안 해서 비속어 사용?…양승조 “진심으로 사과” 3 “우호국서 나온 ‘강한 규탄’ 이례적”… 당혹스러운 외교가 4 “대장동 비판, 대장암 걸려라” 서승만, 친명 낙하산 논란 반박 5 이 대통령이 던진 ‘이스라엘 反인권’… 외교가·정계 출렁 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 공매도 풀었는데도… 외국인 “한국 증시 아직도 불편하다” 2 1인당 10만~60만원… 연 매출 30억 넘는 주유소선 못 쓴다 3 최대 판매량 신기록 찍자마자 가격 ‘기습’ 인상한 테슬라 4 ‘카톡 천하’ 흔드나… 머스크, 메신저앱 ‘X챗’ 17일 출시 5 [이슈분석] “반도체 다음은 우주?” 스페이스X·아르테미스2호에 투심 몰린다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘돈 많은 BTS의 나라’ 이미지… 해외서 한국인 노린 범죄 늘어 2 “60대 여성 4명 사망” 승용차 가드레일 들이받고 5미터 아래 추락 3 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 논란 4 청주서 가스누출 추정 폭발 “전쟁 난 줄” 5 군산서 무면허 70대, SUV 몰다 중앙분리대 충돌해 중상 해당분야별 기사 더보기 1 美·이란 협상 결렬됐는데…이 와중에 UFC 보러 간 트럼프 2 ‘천궁Ⅱ 좀 빨리, 더 달라’… 한국에 요청한 사우디·UAE 3 美 “13일부터 이란 해상 봉쇄” VS 이란 “지금 휘발유 가격 그리워질 것”…소모전 시작됐다 4 미군 “한국시간 13일밤 11시부터 이란 해상 봉쇄” 5 “이란과 전쟁 재개 준비” 이스라엘 매체 일제 보도 해당분야별 기사 더보기 1 “몸 부서져라 하겠다” BTS 다짐에 고양운동장 4만 아미 열광 2 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위… ‘극한직업’ 넘었다 3 ‘셔틀콕 여제’ 안세영, 마침내 다 이겼다…그랜드슬램 완성 4 “BTS, 세계에 구애하다 K팝과 멀어져” 5 고양벌 불타올랐다…4만 아미 떼창 속 BTS 월드투어 개막 “몸이 부서져라 하겠다” 해당분야별 기사 더보기 1 “남자가 무슨 화장이야”… 냉소서 찾은 블루오션 2 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위…1628만명 관객수 돌파 3 차세대 발레 스타 3인방 “ABT 스튜디오 컴퍼니에서 성장중” 4 여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수 5 ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 종전협상 결렬에도 기름값 주춤… 지연반영 우려 이란 혁명수비대 “오판시 호르무즈는 죽음의 소용돌이될 것” 美 “13일부터 이란 해상 봉쇄” VS 이란 “지금 휘발유 가격 그리워질 것” “우호국서 나온 ‘강한 규탄’ 이례적”… 당혹스러운 외교가 ‘돈 많은 BTS의 나라’ 이미지… 해외서 한국인 노린 범죄 늘어 청주서 가스누출 추정 폭발…차량 뒤짚어질 정도 1인당 10만~60만원… 연 매출 30억 넘는 주유소선 못 쓴다 [단독] 공매도 풀었는데도… 외국인 “한국 증시 아직도 불편하다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요