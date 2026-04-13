GKL사회공헌재단, ‘지역상생 볼런투어’ 참여자 모집
그랜드코리아레저(GKL)와 GKL사회공헌재단이 ‘GKL 지역상생 볼런투어’ 프로그램 참여자를 모집한다고 13일 밝혔다.
‘GKL 지역상생 볼런투어’는 자원봉사(Volunteer)와 관광(Tour)을 결합한 사회공헌형 프로그램으로, 참여자들이 지역사회에 기여하는 봉사활동과 지역 관광·문화체험을 함께 경험할 수 있도록 기획됐다. 이를 통해 지역과의 상생 가치를 확산하고, 참여자들의 사회적 가치 및 지역과 교류 확대 등에 중점을 두고 있다.
이번 프로그램은 사회복지사, 감정노동자, 관광업계 종사자 및 대학(원)생, 외국인유학생 등 다양한 참여자를 대상으로 오는 5월부터 총 9회 진행될 예정이다. 회차별 약 20~25명 규모로 운영되며, 각 지역의 특성을 반영한 맞춤형 프로그램으로 구성된다. 주요 활동으로는 농가 및 지역 일손 돕기 등 자원봉사 활동과 지역 관광지 탐방 및 문화체험 등이 포함된다.
올해 첫 회차는 경기도 연천에서 시작되며, 전국 사회복지시설에서 근무하는 사회복지사들을 대상으로 운영된다. 1회차 참여자 모집은 13일부터 27일까지 온라인 접수를 통해 진행된다. 신청서 내용을 바탕으로 참여 동기와 활동 의지 등을 종합적으로 고려하여 참가자를 선발한다. 참가비는 무료이며, 숙박·식사·프로그램 운영비 등은 재단에서 지원한다. 세부 내용은 GKL사회공헌재단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
GKL사회공헌재단 관계자는 “이번 볼런투어는 단순한 관광을 넘어 지역사회와 함께하는 실천형 사회공헌 프로그램”이라며 “참여자들이 지역과의 교류를 통해 사회적 가치를 경험하고, 이를 각자의 삶과 현장에서 확산해 나가는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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