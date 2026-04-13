천안시, 세종과학화 훈련장 예비군 수송버스 운영
충남 천안시는 세종과학화 훈련장 입소 예비군의 이동 불편을 해소하기 위해 수송 버스를 운영한다고 13일 밝혔다.
시는 지난해 문을 연 첨단 과학화 훈련장에 예비군이 편히 이동할 수 있도록 ‘천안시 예비군훈련장 차량운행 지원에 관한 조례’를 개정하고 수송 버스를 운행하기로 했다.
수송 버스는 훈련 일정에 맞춰 정기적으로 운행되며, 천안시청에서 탑승하면 된다. 버스 이용을 원하면 소속 예비군 중대로 신청하면 된다.
최광복 시 건설안전교통국장은 “국방의 의무를 성실히 이행하는 예비군들이 안전하고 편안하게 훈련받을 수 있도록 교통 지원을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
세종과학화 예비군훈련장에는 하루 최대 1000여명의 예비군이 입소할 수 있다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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