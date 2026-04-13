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인천시, 영·유아 등 첫 독서 위한 ‘북스타트’ 추진

입력:2026-04-13 10:11
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인천시청 전경. 인천시 제공

인천시는 지역 내 공공도서관 60곳과 협력해 영·유아 및 초등학생을 대상으로 ‘2026년 인천시 북스타트 사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.

북스타트 사업은 ‘책과 함께 인생을 시작하자’는 취지의 사회적 육아 프로그램이다. 부모와 아이들에게 그림책 2권, 길잡이 책 1권으로 이뤄진 책 꾸러미 선물을 제공해 초기 독서경험을 지원하고 평생 독서습관 형성을 도모한다.

시는 지난 2012년부터 지역 내 공공도서관과 협력해 북스타트 사업을 지속적으로 운영하고 있다. 대상 연령을 단계적으로 확대하고 지역 곳곳으로 운영 범위를 넓혀 생애초기 독서환경 조성과 지역 독서문화 확산에 기여 중이다.

올해 북스타트 사업은 영·유아부터 초등학교 1∼2학년생까지 대상이다. 성장 단계별 맞춤형 책 꾸러미를 통해 유아기 독서 활동이 학령기 독서로 자연스럽게 이어질 수 있도록 지원한다. 책 꾸러미 구성은 0∼18개월, 19∼35개월, 36개월∼취학 전 아동, 초등학교 1∼2학년생 등 성장 단계에 따라 크게 4단계로 나뉜다.

신청은 아동 이름으로 수령할 공공도서관 누리집에 가입한 뒤 주민등록등본과 보호자 신분증을 지참해 방문하면 된다. 다만 책 꾸러미 배분은 선착순으로 이뤄진다.

시는 북스타트 사업과 연계한 책놀이 프로그램과 부모교육 특강 등도 운영할 예정이다. 관련 자세한 사항은 참여 공공도서관 등에 문의하면 된다.

시 관계자는 “북스타트 사업을 통해 공공도서관을 중심으로 한 지역 독서문화 기반을 강화하겠다”며 “아동 성장 단계에 맞는 체계적인 독서지원 서비스도 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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