인천시, 영·유아 등 첫 독서 위한 ‘북스타트’ 추진

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 지난 2012년부터 지역 내 공공도서관과 협력해 북스타트 사업을 지속적으로 운영하고 있다. 대상 연령을 단계적으로 확대하고 지역 곳곳으로 운영 범위를 넓혀 생애초기 독서환경 조성과 지역 독서문화 확산에 기여 중이다.

올해 북스타트 사업은 영·유아부터 초등학교 1∼2학년생까지 대상이다. 성장 단계별 맞춤형 책 꾸러미를 통해 유아기 독서 활동이 학령기 독서로 자연스럽게 이어질 수 있도록 지원한다.

책 꾸러미 구성은 0∼18개월, 19∼35개월, 36개월∼취학 전 아동, 초등학교 1∼2학년생 등 성장 단계에 따라 크게 4단계로 나뉜다.

책놀이 프로그램과 부모교육 특강 등도 운영할 예정이다. 관련 자세한 사항은 참여 공공도서관 등에 문의하면 된다.

시 관계자는 “북스타트 사업을 통해 공공도서관을 중심으로 한 지역 독서문화 기반을 강화하겠다”며 “아동 성장 단계에 맞는 체계적인 독서지원 서비스도 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.