승우여행사, 고물가 극복 ‘국내여행 5% 할인 캠페인’ 실시

13일부터 5월 31일 출발 국내여행 상품 대상… 기 예약자는 결제 금액 5%를 포인트로 환급



국내외 트레킹 전문 승우여행사는 이러한 상황 속 여행객들의 부담을 덜고 여행의 문턱을 낮추기 위해 ‘국내 여행 5% 할인 캠페인’을 실시한다고 13일 밝혔다.



이번 캠페인은 최근 국제 정세 불안에 따른 유가 급등과 물가 상승으로 인해 여행이 일상의 즐거움이 아닌 ‘경제적 짐’이 되고 있다는 현장의 목소리를 반영해 기획됐다. 할인 대상은 이날부터 5월 31일 사이에 출발하는 당일 및 1박 2일 일정의 주요 국내 여행 상품이다. 해당 기간 출발하는 상품을 예약할 경우 별도 조건 없이 혜택이 적용된다.



특히 승우여행사는 형평성을 고려해 기존 예약자에게도 소외 없이 동일한 혜택을 제공하기로 했다. 캠페인 시행 전 이미 예약을 마친 고객에게는 여행 종료 후 결제 금액의 5%를 현금처럼 사용할 수 있는 포인트로 환급해 준다. 모두가 어려운 시기에 고객과 고통을 분담하겠다는 상생의 의지가 담긴 조치다.



이번 캠페인 관련 상세 내용 및 예약 문의는 승우여행사 홈페이지 또는 유선 전화를 통해 확인할 수 있다.



승우여행사 관계자는 “기름값 상승으로 핸들을 잡기조차 망설여지는 시기에 여행사마저 가격을 올리는 것은 고객에게 너무 큰 짐을 지우는 것이라 판단했다”며 “비록 여행사가 감내해야 할 비용은 늘겠지만, 이번 캠페인을 통해 보다 많은 이들이 부담 없이 국내의 아름다운 봄 풍경을 즐기며 활력을 되찾기를 바란다”고 전했다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내외 트레킹 전문 승우여행사는 이러한 상황 속 여행객들의 부담을 덜고 여행의 문턱을 낮추기 위해 ‘국내 여행 5% 할인 캠페인’을 실시한다고 13일 밝혔다.이번 캠페인은 최근 국제 정세 불안에 따른 유가 급등과 물가 상승으로 인해 여행이 일상의 즐거움이 아닌 ‘경제적 짐’이 되고 있다는 현장의 목소리를 반영해 기획됐다. 할인 대상은 이날부터 5월 31일 사이에 출발하는 당일 및 1박 2일 일정의 주요 국내 여행 상품이다. 해당 기간 출발하는 상품을 예약할 경우 별도 조건 없이 혜택이 적용된다.특히 승우여행사는 형평성을 고려해 기존 예약자에게도 소외 없이 동일한 혜택을 제공하기로 했다. 캠페인 시행 전 이미 예약을 마친 고객에게는 여행 종료 후 결제 금액의 5%를 현금처럼 사용할 수 있는 포인트로 환급해 준다. 모두가 어려운 시기에 고객과 고통을 분담하겠다는 상생의 의지가 담긴 조치다.이번 캠페인 관련 상세 내용 및 예약 문의는 승우여행사 홈페이지 또는 유선 전화를 통해 확인할 수 있다.승우여행사 관계자는 “기름값 상승으로 핸들을 잡기조차 망설여지는 시기에 여행사마저 가격을 올리는 것은 고객에게 너무 큰 짐을 지우는 것이라 판단했다”며 “비록 여행사가 감내해야 할 비용은 늘겠지만, 이번 캠페인을 통해 보다 많은 이들이 부담 없이 국내의 아름다운 봄 풍경을 즐기며 활력을 되찾기를 바란다”고 전했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지