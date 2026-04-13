여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수
7개 지역 4월분 조기 마감… 고창·거창·완도 등 사전 신청 접수
문화체육관광부는 한국관광공사 및 16개 지방자치단체와 함께 추진하는 ‘지역사랑 휴가지원’ 사업에 대한 참가 신청을 받고 있다고 13일 밝혔다.
문체부에 따르면 가장 먼저 사업을 시작한 경남 남해군·밀양시·하동군·합천군, 전남 고흥군·영암군·영광군 등 7곳은 4월분 신청이 조기에 마감됐고, 강원도 영월군은 4∼5월분 신청이 끝났다. 특히 충북 제천시는 올해 신청이 모두 마감됐다. 제천시를 제외한 8곳은 5∼6월분 신청 재개를 준비하고 있다.
이날부터 전북 고창·경남 거창·전남 완도 등 3개 지역이 사전 신청 접수를 시작한다. 이어 전남 해남군은 30일, 강원도 평창군은 다음 달 1일, 횡성군은 다음 달 20일부터 각각 순차적으로 사업을 개시할 예정이다.
문체부는 지역마다 지원 대상자와 신청 방법, 증빙 방법, 환급된 상품권 사용 방법 등이 조금씩 다른 만큼 신청 전 해당 지역별 누리집에서 세부 내용을 확인해야 한다고 설명했다. 신청 가능 지역과 지역별 신청 사이트는 관광공사가 운영하는 ‘대한민국 구석구석’(visitkorea.or.kr)에서 안내받을 수 있다.
‘지역사랑 휴가지원’ 사업은 농어촌 인구감소지역 관광 활성화를 통해 지역 인구소멸에 대응하기 위해 올해 처음 도입된 제도로, 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급해준다. 환급액은 개인은 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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