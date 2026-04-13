차기 한은 총재, 이중 학적 의혹…옥스퍼드 합격하고 고려대 편입
“입대 앞두고 한국 문화 익히려고 편입” 해명
신현송 한국은행 총재 후보자가 영국에서 고등학교를 마친 뒤 곧바로 고려대에 편입학했던 사실이 알려졌다. 입시를 거치지 않은 채 국내 명문대에 들어간 과정과 배경을 두고 정치권에서 의문이 제기되고 있다.
13일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 한국은행으로부터 제출받은 자료에 따르면, 신 후보자는 1978년 9월 고려대 경제학과에 편입했다. 같은 해 7월 영국 런던의 사립 고등학교를 졸업한 뒤 옥스퍼드대에 합격하고 입학을 유예한 상태에서 귀국한 지 두 달 만에 국내 대학에 등록한 것이다.
부친 역시 고려대 상과 출신으로, 신 후보자는 해당 학교에서 1년간 수학한 뒤 이듬해인 1979년 8월 서울 용산 한미연합군사령부에서 영문 타자병으로 군 복무를 시작했다. 입대 직후인 9월에는 고려대에 휴학계를 제출했다.
이후 1982년 3월 전역한 그는 같은 해 10월 영국으로 돌아가 옥스퍼드대 철학·정치·경제학과(PPE)에 입학했다. 고려대에서는 기한 내 복학하지 않았다는 이유로 1984년 2월 제적됐다. 결과적으로 1982년부터 1984년 사이에는 국내와 영국 대학에 동시에 이름을 올린 ‘이중 학적’ 상태였던 셈이다.
신 후보자 측은 “입대를 앞두고 한국 사회와 문화를 경험하기 위해 고려대에 편입한 것”이라며 “당시 교련 수업도 수강했다”고 해명했다.
다만 편입과 휴학, 옥스퍼드대 입학 유예 과정 전반에 대해 석연치 않다는 지적이 이어지고 있다. 당시 기준으로 고졸 학력만으로는 대학 2년 수료 등 일반적인 편입 요건을 충족하지 못했을 가능성이 있다는 점, 고려대 재학 사실을 옥스퍼드대에 알리지 않은 채 입학 유예 상태를 유지한 점 등이 논란의 핵심이다.
박성훈 의원은 “일반적인 경우라면 상상하기 어려운 ‘편입’과 ‘이중 학적’이 동시에 이뤄졌다”며 “병역과 학력을 동시에 고려한 특혜성 경로였는지 면밀한 검증이 필요하다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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