테슬라, 네덜란드서 감독형 완전자율주행 승인 받아…유럽 최초
테슬라의 핵심 주행 기술인 감독형 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기능이 네덜란드를 시작으로 유럽 무대에 첫발을 내디뎠다.
11일(현지시간) CBS 뉴스와 로이터 통신 등 주요 외신에 따르면 네덜란드 자동차 규제 당국인 RDW는 약 18개월에 걸친 광범위한 트랙 및 실제 도로 테스트 끝에 고속도로와 시내 도로에서 테슬라 감독형 FSD의 사용을 공식 승인했다. 유럽 국가에서 테슬라 FSD 사용이 승인된 것은 처음이다.
테슬라의 감독형 FSD는 기존 오토파일럿 보조 시스템을 한 단계 업그레이드한 기술로, 운전자의 지속적인 감독과 개입을 전제로 인공지능(AI)이 차량의 제동과 가속, 조향 등을 스스로 수행하는 첨단 운전자 보조 시스템이다.
승인을 내준 네덜란드 RDW 측은 공식 성명을 통해 “이 운전자 보조 시스템의 적절한 사용은 도로 안전에 긍정적인 기여를 할 수 있다”며 기술 도입에 대한 긍정적인 기대감을 나타냈다.
테슬라의 FSD 기능은 현재 미국 본토를 비롯해 캐나다, 중국, 멕시코, 푸에르토리코, 호주, 뉴질랜드, 한국 등지에서 이미 활발하게 사용되고 있다. 테슬라는 이번 네덜란드의 첫 승인을 발판 삼아 유럽연합(EU) 전역으로 FSD 서비스 지역을 넓혀가겠다는 강력한 의지를 보이고 있다.
이를 위해 RDW는 조만간 유럽연합 집행위원회(EC)에 유럽 전역 승인을 위한 공식 신청서를 제출할 예정이다. 해당 위원회 표결에서 과반수의 찬성을 얻게 되면, 네덜란드뿐만 아니라 EU 회원국 전체 도로에서도 테슬라의 FSD 시스템을 합법적으로 사용할 수 있는 길이 열리게 된다.
테슬라 유럽 지사는 자사의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 “감독형 FSD를 더 여러 유럽 국가에 조만간 선보일 수 있게 돼 기쁘다”고 밝히며 유럽 시장 확장에 대한 자신감을 드러냈다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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