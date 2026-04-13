“트럼프, 이란에 대한 제한적 군사 공격 재개 검토” WSJ
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 제한적 군사 공격을 재개하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다. 이란과의 협상 결렬 이후 해상 봉쇄를 선언한 것에 더해 전면적인 아닌 제한적 타격으로 이란을 압박할 수 있다는 것이다.
월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 트럼프 대통령이 제한적 타격 재개가 종전 회담 교착을 타개하기 위한 선택지 중 하나로 검토되고 있다며 “전면적인 폭격 작전을 재개할 수도 있지만 지역 불안을 더욱 악화시킬 가능성과 장기 군사 분쟁을 꺼리는 그의 성향을 고려할 때 가능성은 작다고 관계자들은 전했다”고 보도했다. 트럼프는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “그들(이란)의 담수화 시설과 발전소는 공격하기 매우 쉽다”고 말하기도 했다.
이란과의 협상이 결렬되면서 트럼프가 어떤 선택지를 택하든 정치적 위험이 크다는 게 WSJ의 분석이다. 트럼프가 전면전을 재개할 경우 탄약 재고 등 군수품을 더욱 소모하게 되고 11월 중간선거를 앞두고 유권자들의 반발에 직면할 수 있다. 반면 이란에 대한 군사 작전을 축소할 경우 이란 정권이 핵 개발 계획을 유지하고 호르무즈해협을 장악하는 것을 사실상 용인하게 된다. 전날 이란 대표단과 마라 협상에 나섰던 J D 밴스 부통령은 이란의 핵개발 포기가 미국이 제시한 ‘레드라인’이라고 말한 바 있다.
이에 따라 트럼프의 호르무즈 해협 봉쇄가 그나마 ‘차악’이라는 평가가 나온다. 이란 정부 수입의 절반가량이 석유와 가스 수출에서 나오는 만큼, 이란 경제를 압박할 수 있다는 것이다. 다만 이란이 그동안 수십 년간의 경제 제재에도 굴복하지 않은 데다, 호르무즈 해협 작전이 이란의 미사일과 드론 공격에 노출될 위험이 크다는 것이 약점이라고 WSJ은 지적했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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