“트럼프, 이란에 대한 제한적 군사 공격 재개 검토” WSJ

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 플로리다주 마이애미에서 대통령전용기에 탑승하고 있다. 연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 트럼프 대통령이 제한적 타격 재개가 종전 회담 교착을 타개하기 위한 선택지 중 하나로 검토되고 있다며 “

이란 정권이 핵 개발 계획을 유지하고 호르무즈해협을 장악하는 것을 사실상 용인하게 된다. 전날 이란 대표단과 마라 협상에 나섰던 J D 밴스 부통령은 이란의 핵개발 포기가 미국이 제시한 ‘레드라인’이라고 말한 바 있다.