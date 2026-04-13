“농업용 면세유를 개인 차량 주유용으로”…5년간 295건 적발

정희용 국회의원, “면세유 부정 사용에 대한 단속 강화해야”

정희용 의원. 정희용 의원실 제공

정 의원이 농림축산식품부에서 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간(2022~2026년) 농업용 면세유 부정수급 적발 건수 및 물량은 △2022년 89건(161㎘l) △2023년 68건(96㎘) △2024년 83건(75㎘) △2025년 41건(162㎘)으로 나타났으며 올해는 4월 현재까지 14건(5㎘)이 적발됐다.