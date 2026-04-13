울산페이의 파격 변신…18% 적립에 한도 50만원 상향
울산시가 소상공인들의 매출 증대와 시민 혜택 확대를 위해 파격적인 지원책을 내놓았다.
울산시는 울산페이·울산몰 새 단장 1주년을 맞아 30일까지 기념 할인 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.
시는 8월 12일까지 약 4개월간 울산페이 캐시백 혜택을 대폭 강화한다. 중동 정세 불안으로 경제 불확실성이 커지자, 당초 5월로 예정됐던 소비 진작 대책을 한 달 앞당겨 시행하기로 한 것이다.
울산페이의 캐시백 지원 한도를 기존 월 30만원에서 50만원으로 상향하고, 요율 또한 기존 10%에서 13%로 높인다. 여기에 울산페달과 울산몰을 이용할 경우 연중 상시 제공되는 5% 추가 적립이 더해져, 이용객은 최대 18%의 적립 혜택을 누릴 수 있다.
예를 들어 울산몰에서 1만5000원 상당 상품을 울산페이로 구매하면 기본 적립(13%) 1950원과 추가 적립금(5%) 750원, 할인쿠폰(5000원)이 함께 적용돼 실제 지출액은 7300원이 되는 셈이다.
시는 지난해부터 울산페이 혜택 확대 정책을 지속적으로 추진해 왔으며, 그 결과 사용 규모와 이용 기반도 꾸준히 늘고 있다.
올해 3월 말 기준 울산페이 사용액은 전년 동월 대비 약 2배 증가했고, 이용자는 7만5432명, 가맹점은 1900곳 이상 늘어난 것으로 나타났다.
울산시 관계자는 “이번 행사는 시민에게 실질적인 할인 혜택을, 소상공인에게는 매출 증대 기회를 제공하는 상생형 모델”이라며 “위축된 소비심리를 회복하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
한편, 울산페달 및 울산몰 입점을 원하는 사업주는 울산페이 앱 내 ‘가맹점 신청’ 메뉴를 통해 간편하게 신청할 수 있다. 자세한 사항은 각 고객센터(울산페달 1544-9228, 울산몰 1544-9266)나 앱 내 공지사항에서 확인 가능하다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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