한국전기안전공사, ‘대학생 ESG경영 참여단’ 발대식 개최
미래 세대 시각 반영한 ESG 실천 본격화… 한성대와 협력
한국전기안전공사(사장 남화영)가 지난 10일 한성대학교 상상관에서 ‘대학생 ESG경영 참여단’ 발대식을 개최하고 본격적인 활동에 나섰다.
이번 참여단은 지난 1월 공사와 한성대학교가 체결한 ‘ESG경영 실천 및 에너지신산업 인재 양성 업무협약’의 첫 후속 조치다. 대학생들의 참신한 아이디어를 경영 전반에 도입하고 미래 세대와 함께 사회적 가치를 실현하기 위해 마련되었다.
선발된 27명의 학생은 향후 8개월간 공사의 ESG 활동에 직접 참여하며 다양한 아이디어를 제안할 예정이다. 공사는 우수 아이디어를 경영에 실제 반영하고, 활동 우수자에게는 사장상을 수여할 계획이다.
향후 참여단은 친환경 캠페인과 에너지 취약계층 대상 봉사활동 등 공공기관과 대학이 함께하는 ESG 협력 모델을 만들어갈 예정이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사