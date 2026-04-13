美 “13일부터 이란 해상 봉쇄” VS 이란 “지금 휘발유 가격 그리워질 것”…소모전 시작됐다

양국, 협상 결렬 뒤 호르무즈에서 일촉즉발 대치

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 플로리다주 마이애미에서 열린 종합격투기 대회인 UFC 327을 지켜보는 모습.

미 중부사령부는 12일 성명을 내고