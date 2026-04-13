청주서 가스누출 추정 폭발…차량 뒤짚어질 정도
주민 15명 부상
유리 파편 등 경상
13일 오전 4시쯤 충북 청주시 흥덕구 봉명동 3층짜리 상가 1층 건물에서 가스 누출에 따른 것으로 추정되는 폭발 사고가 발생했다.
당시 건물 내 점포들은 모두 문을 닫은 상태였다.
이 사고로 잠을 자고 있던 인근 단독주택 등의 주민 8명이 유리 파편 등에 맞아 피부가 찢어지거나 베이는 등의 상처를 입고 병원 치료를 받았다. 나머지 7명은 병원으로 이송될 정도의 부상은 아니라고 소방당국은 전했다.
사고 직후 현장 일대는 상당한 양의 각종 파편과 함께 놀라서 대피한 주민들이 뒤섞이면서 아수라장이 됐다. 놀란 주민들의 신고가 119에 잇따라 접수됐다.
현장에 출동한 한국가스안전공사 관계자는 “식당에서 많이 사용하는 LP 가스통 2개가 터진 것으로 추정되는 잔해물이 있어 현재 점검 중”이라고 말했다.
소방당국 등은 가스 누출에 따른 폭발에 무게를 두고 정확한 사고 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사