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[속보] 이란 해상 봉쇄… 지수 선물 급락, WTI 8% 급등

입력:2026-04-13 07:14
수정:2026-04-13 07:31
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미군이 미 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 밝히자 국제유가가 급등하고 미국 지수 선물이 급락세를 보였다.

로이터연합

뉴욕상품거래소에서 국제 원유는 일요일 오후 6시(한국 시각 월요일 오전 7시)부터 이번 주 거래를 시작한다.

이날 오후 6시 1분 현재(현지 시각) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 8% 급등한 배럴당 104.40달러를 기록했다. 브렌트유 선물도 7% 이상 급등한 배럴당 102.51달러에 거래됐다.

미국 뉴욕증시 지수 선물은 일제히 급락세를 보였다.

12일 오후 6시 20분 현재(현지시간) 뉴욕증시에서 다우 선물은 1.01%, S&P500 선물은 1.02%, 나스닥 선물은 1.15% 각각 하락했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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