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[속보] “이란과 전쟁 재개 준비” 이스라엘 매체 일제 보도

입력:2026-04-13 06:03
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미국과 이란의 첫 종전 협상이 결렬된 가운데 이스라엘 주요 언론들은 12일(현지시간) 이스라엘군이 이란과 전쟁 재개를 준비하고 있다고 일제히 보도했다

지난 8일(현지시간) 이스라엘 네타냐 상공에서 촬영된 로켓 흔적. AFP연합

이스라엘 매체 와이넷(Ynet)은 이날 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장이 군에 ‘준비 태세 격상’을 지시했으며, 이란과의 적대 행위 재개에 대비하라는 명령을 내렸다고 전했다.

채널12, 채널13, 공영방송 칸(Kan) 등 이스라엘 3대 지상파 방송도 일제히 군 소식통을 인용해 이스라엘군이 이란과의 무력 충돌 재개를 준비하고 있다고 보도했다.

채널12 뉴스는 이스라엘군이 단순히 전쟁 재개를 준비하는 것을 넘어, 이란의 기습 공격 가능성에도 철저히 대비하고 있다고 전했다.

공영방송 칸은 고위 국방 당국자를 인용해 “이스라엘은 이란과의 전쟁을 재개하는 데 관심이 있다”고 보도했다. 이 당국자는 “이란의 핵 문제와 탄도 미사일에 대해 충분한 압박이 가해지지 않은 상태에서 전쟁이 너무 일찍 끝났다”며 이스라엘 내부의 강경한 분위기를 전했다.

이스라엘군은 관련 보도들에 대해 공식적인 언급을 피하고 있다.

이와 관련, 영자 일간 타임스오브이스라엘은 “이스라엘 군 당국이 주요 언론을 통해 동시다발적으로 정보를 공개하는 ‘조율된 정보 흘리기’”라고 지적했다.

일각에서는 단순히 이스라엘군이 전쟁 재개에 대비 중이라는 소식을 전하는 데 그치지 않고, 이스라엘이 의도적으로 언론에 정보를 흘려 이란을 압박하고 전쟁 정당성을 쌓고 있다는 해석도 나온다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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