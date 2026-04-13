‘천궁Ⅱ 좀 빨리, 더 달라’… 한국에 요청한 사우디·UAE

공군 제1미사일방어여단 8120부대 작전요원들이 천궁Ⅱ 발사를 위해 조원임무절차를 수행하고 있다. 공군본부 제공

아랍에미리트(UAE) 또한 한국 업체들에 천궁

추가 공급을 요청한 것으로 알려졌다.