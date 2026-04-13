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이란 혁명수비대 “오판시 호르무즈는 죽음의 소용돌이될 것”

입력:2026-04-13 05:29
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이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국이 호르무즈 해협에 대해 해상 봉쇄를 시도하면 강력한 군사적 보복을 하겠다고 12일(현지시간) 경고했다.

지난 1일(현지시간) 테헤란 엔겔랍 광장에서 열린 이란 혁명수비대 해군 사령관 알리레자 탕시리의 장례식에서 시민들이 손을 들어 미국을 규탄하고 있다. AFP연합

혁명수비대 매체인 세파뉴스에 따르면 혁명수비대 해군 사령부는 “호르무즈 해협의 모든 선박 통행은 이란 군 당국의 완전한 통제하에 있다”면서 “적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 그들을 집어삼킬 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 강조했다.

특히 혁명수비대는 경고 메시지와 함께 해상 위 선박들을 조준경의 십자선과 함께 담은 영상을 함께 게시하며 실질적인 타격 능력을 과시했다. 미국 및 동맹국 선박이 해협을 통과할 경우 언제든 공격 목표가 될 수 있다는 위협이다.

혁명수비대의 경고는 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 대한 미 해군의 봉쇄 명령을 내린 직후 나왔다.

지난 12일(현지시간) 오만의 무산담 주 해안에서 떨어진 호르무즈 해협을 항해하는 선박. 로이터연합

트럼프 대통령은 “세계 최강 미 해군은 호르무즈 해협으로 들어오거나 떠나는 모든 선박 봉쇄 절차를 즉각 시작할 것”이라고 밝혔다.

혁명수비대는 이후 별도의 성명을 통해 모든 군함의 호르무즈 해협 접근을 휴전 위반으로 간주해 대응하겠다고 위협했다.

미 군함의 호르무즈 해협 통과와 관련된 외신 보도를 허위라고 일축하며, 현재 해협이 자신들의 지능적인 관리와 통제 하에 있다고 강조하기도 했다.

성명은 이어 “호르무즈 해협은 특정 규정에 따라 비군사적 선박의 무해통항을 위해 열려 있다”고 덧붙였다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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