이란 혁명수비대 “오판시 호르무즈는 죽음의 소용돌이될 것”

지난 1일(현지시간) 테헤란 엔겔랍 광장에서 열린 이란 혁명수비대 해군 사령관 알리레자 탕시리의 장례식에서 시민들이 손을 들어 미국을 규탄하고 있다. AFP연합

적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 그들을 집어삼킬 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 강조했다.

지난 12일(현지시간) 오만의 무산담 주 해안에서 떨어진 호르무즈 해협을 항해하는 선박. 로이터연합