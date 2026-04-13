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이란 협상단장 “미국 신뢰 못한다… 싸움 걸면 싸울 것”

입력:2026-04-13 05:05
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미국과의 종전 협상을 마치고 귀국한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협을 일축하고 미국의 도발이 계속될 경우 강력한 대응에 나서겠다고 말했다.

지난 12일(현지시간) 테헤란 혁명광장 '호르무즈 해협은 여전히 ​​폐쇄되어 있다'라고 적힌 대형 광고판 앞에서 한 여성이 이란 국기를 흔들고 있다. AFP연합

타스님 통신 등 현지언론에 따르면 갈리바프 의장은 12일(현지시간) 기자들과 만나 “우리는 처음부터 미국을 신뢰하지 않는다고 선언했다”며 “우리의 불신은 지난 77년간 쌓인 것”이라며 이같이 말했다.

그는 이어 “미국은 지난 1년도 안 되는 협상 기간에도 우리를 두 차례나 공격했다”며 “신뢰를 회복해야 할 주체는 우리가 아니라 미국”이라고 지적했다.

그는 이란 대표단이 전문가 역량을 결집해 선의를 보여주는 창의적인 제안을 설계해 보여줬지만, 미국 측의 성의 부족으로 신뢰 구축에 진전이 없었다고 설명했다.

갈리바프 의장은 또 트럼프 대통령의 위협에 대해 “이런 위협은 이란 국민에게 아무런 영향도 미치지 못한다”고 일축했다.

이어 그는 “우리는 군사적 전면전, 경제 제재, 정치적 압박 속에서도 굴복하지 않았으며, 오히려 적들이 얼마나 절망적인 상태인지 전 세계에 보여줬다”고 덧붙였다.

갈리바프 의장은 향후 대미 관계의 원칙을 ‘강 대 강’으로 못 박았다.

그는 “미국이 싸움을 걸어온다면 우리도 싸울 것이며, 논리를 가지고 온다면 우리도 논리로 응답할 것”이라며 “우리는 어떤 위협에도 무릎 꿇지 않는다”고 선언했다.

또 “미국이 스스로 출구를 찾고 싶다면 유일한 길은 이란 국민의 신뢰를 얻는 것뿐”이라며 “미국은 과거의 실수를 만회하기 위해 여전히 막대한 노력을 기울여야 하는 채무자 입장”이라고 몰아세웠다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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