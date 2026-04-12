시사 전체기사 [속보] 트럼프 “이란 회담서 ‘핵 제외’ 거의 모든 요구 얻어냈다” 입력:2026-04-12 23:35 수정:2026-04-12 23:47 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 민주당 지지 안 해서 비속어 사용?…양승조 “진심으로 사과” 2 이 대통령이 던진 ‘이스라엘 反인권’… 외교가·정계 출렁 3 李 대통령, 이스라엘에 “반인권 행동 실망” 직격…왜? 4 李대통령, 이스라엘 향해 “실망…내가 아프면 남도 아파” 5 “대장동 비판, 대장암 걸려라” 서승만, 친명 낙하산 논란 반박 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 의원님이 농사?… 63명 농지 보유 2 이코노미석 3개 붙여 침대로… 비즈니스석 부럽잖은 ‘눕코노미’ 3 비댁스, SOC1 Type2 인증…금기관급 내부통제 입증 4 [단독] LNG선 수요 둔화에 담보가치 하락… 수은 대출 ‘경고등’ 5 “우주 발사 연 4회 넘어야 경제성… 상업화 속도 내겠다” 해당분야별 기사 더보기 1 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 논란 2 “60대 여성 4명 사망” 승용차 가드레일 들이받고 5미터 아래 추락 3 ‘돈 많은 BTS의 나라’ 이미지… 해외서 한국인 노린 범죄 늘어 4 야밤에 무면허로 부모차 몰다 사고낸 10대 체포 5 “출구 바로 몇 m 앞인데”… 완도 화재 현장서 소방관 2명 순직 해당분야별 기사 더보기 1 美·이란 협상 결렬됐는데…이 와중에 UFC 보러 간 트럼프 2 54년 만에 달 다녀온 우주인들… “지구는 우주에 떠 있는 구명정” 3 “美·이란, 마라톤 협상 종료…일부 심각한 의견 차” <이란 매체> 4 [속보] 트럼프 “이란 회담서 ‘핵 제외’ 거의 모든 요구 얻어냈다” 5 레드라인 긋고 간 美·서두르지 않는다는 이란… 중동 소용돌이 해당분야별 기사 더보기 1 ‘셔틀콕 여제’ 안세영, 마침내 다 이겼다…그랜드슬램 완성 2 “BTS, 세계에 구애하다 K팝과 멀어져” 3 메릴 스트립 “손주들 ‘케데헌’ 빠져” 앤 해서웨이 “한국, 문화 리더” 4 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위…“관객 마음에 오래 머물러” 5 고양벌 불타올랐다…4만 아미 떼창 속 BTS 월드투어 개막 “몸이 부서져라 하겠다” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위…1628만명 관객수 돌파 2 ‘바냐 삼촌’ 이서진 “너무 힘들어 후회… 부담감이 연극의 매력” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘돈 많은 BTS의 나라’ 이미지… 해외서 한국인 노린 범죄 늘어 李 대통령, 이스라엘에 “반인권 행동 실망” 직격…왜? 美·이란 협상 결렬됐는데…이 와중에 UFC 보러 간 트럼프 “저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 논란 “60대 여성 4명 사망” 승용차 가드레일 들이받고 5미터 아래 추락 ‘조폭 참교육’ 50만 유튜버…동료 폭행 의혹 구속 송치 “대장동 비판, 대장암 걸려라” 서승만, 친명 낙하산 논란 반박 “美·이란, 3라운드 협상 종료…일부 심각한 의견차” <이란 매체> 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요