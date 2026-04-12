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[속보] 트럼프 “이란 회담서 ‘핵 제외’ 거의 모든 요구 얻어냈다”

입력:2026-04-12 23:35
수정:2026-04-12 23:47
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도널드 트럼프 미국 대통령. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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