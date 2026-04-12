김영록 “취임 즉시 3000억 민생지원금 지급…경제회복 총력”
김영록, 중소기업·소상공인에 지역사랑상품권 발행 계획
영세 음식점 공공요금 납부 지원금 지급 공약
여수산단 석유화학 협력사 긴급 자금 투입 예고
김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 12일 취임 직후 3000억원 규모의 긴급 민생안정지원금을 지급하겠다는 공약을 발표했다.
김 후보는 “중동발 위기로 민생경제가 최악의 상황으로 치닫고 있다”며 “재정 인센티브 등을 활용해 민생경제 안정을 최우선 과제로 삼겠다”고 밝혔다.
김 후보 공약에 따르면, 중소기업과 소상공인 지원을 위해 지역사랑상품권을 발행하고, 영세 음식점에는 전기·가스·수도 등 공공요금 납부 지원금을 지급할 계획이다.
또한 여수산단 석유화학 협력업체의 경영 안정과 노동자 생계 지원, 직업훈련 등 산업 위기 대응을 위한 긴급 자금도 투입된다. 택시·버스·화물 운수종사자, 농림축산인, 수산어업인 등 취약 계층 전반에 대한 지원도 포함됐다. 문화예술인에게는 창작활동비, 경로당에는 부식비 지원도 추진한다.
김 후보는 “정부 지원과 별도로 지역 차원의 긴급 지원을 실시해 모든 시민이 체감할 수 있는 경제 회복을 이루겠다”고 강조했다.
그는 “산단 가동 중단, 유가 상승, 사료값·비료값 급등 등 전방위 위기가 현실화되고 있다”며 “취임 즉시 현장에서 광역행정을 진두지휘해 민생을 살리겠다”고 말했다.
무안 광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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