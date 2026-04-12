3살 아이 의식불명…학대 혐의 20대 친부 구속

이송 당시 턱 부위에 멍이 있었으나 뚜렷한 외상은 확인되지 않았고, 병원은 진료 과정에서 머리 외상 및 학대 가능성을 의심해 같은 날 오후 9시30분쯤 경찰에 신고했다.

3살 아들을 학대한 혐의로 긴급체포된 20대 친부가 구속됐다.의정부지법은 12일 아동복지법상 아동학대 혐의를 받는 20대 A씨에 대해 “증거인멸과 도망 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.의정부지법은 이날 오후 3시 A씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행했다.검은색 모자와 흰색 마스크로 얼굴을 가린 채 포승줄에 묶여 법원에 출석한 A씨는 “아동학대 혐의를 인정하느냐” “아이에게 미안하지 않느냐” 등 취재진의 질문에 대답하지 않았다.A씨는 지난 9일 경기 양주시 옥정동 아파트 자택에서 3살 아들 B군을 폭행하는 등 학대한 혐의를 받는다.이날 오후 6시44분쯤 “쿵 소리를 듣고 가보니 아이가 울고 경련을 일으키고 있다”는 내용의 신고가 접수됐다.출동한 구급대가 현장에 도착했을 당시 B군은 자발호흡은 있었지만 의식이 없는 상태였으며, 곧바로 의정부시의 한 병원으로 이송됐다.경찰은 병원 소견과 보호자 진술, 과거 신고 이력 등을 종합해 학대 가능성이 있다고 판단하고 같은 날 오후 11시쯤 친부와 친모를 긴급체포했다.이후 친모는 아동 치료 상황 등을 고려해 석방됐으며, 별도의 구속영장은 신청되지 않았다. B군은 뇌 수술을 받았으나 현재까지 의식을 회복하지 못한 채 위중한 상태를 이어가고 있다.A씨에 대해서는 지난해 12월 24일에도 아동학대 의심 신고가 접수된 바 있으나 당시 수사에서는 불기소 처분이 내려진 것으로 확인됐다.당시 B군은 어린이집에서 눈가를 다쳤는데, 병원에서 귀 쪽 상처를 발견해 경찰에 신고했다.다만 지자체 조사와 의사 진단 등을 바탕으로 조사한 결과 혐의가 확인되지 않아 경찰은 불기소 의견으로 검찰에 넘겼고, 검찰에서도 최종 불기소 처분한 것으로 전해졌다.경찰은 사건의 중대성을 고려해 추가 학대 여부와 정확한 경위를 집중적으로 조사하고 있으며, 친모에 대해서도 현재 모든 가능성을 열어두고 혐의유무를 파악할 예정이다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지