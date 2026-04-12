위성곤 “토론 거부” vs 문대림 “기간 촉박”… 민주당 제주지사 경선 ‘토론회’ 놓고 신경전
더불어민주당 제주도지사 경선이 문대림 후보의 방송 토론회 참여 여부를 둘러싼 신경전으로 번지고 있다. 결선 국면에서 정책 검증의 장이 충분히 마련되지 못하는 것 아니냐는 우려가 제기된다.
위성곤 후보는 12일 성명을 통해 “토론 불참은 면접도 보지 않고 합격통지서를 기다리는 것과 같다”며 문 후보의 적극적인 참여를 촉구했다. 그는 “도지사로 당선되면 실‧국장 회의를 생중계하겠다고 하면서 방송 토론에는 불참하는 것은 도민과 당원에 대한 기본 예의가 아니”라고 지적했다.
현재 민주당 제주지사 경선은 문대림·오영훈·위성곤(이름 순) 3자 구도에서 문대림·위성곤 두 후보 대결로 압축된 상태다. 최종 후보는 오는 16~18일 결선 투표를 통해 결정된다.
결선 투표 전까지 3일간 언론사 합동 대담·토론회는 총 4차례 예정돼 있다. 이 가운데 한 곳은 문 후보의 불참 통보로 위 후보만 출연하기로 했다. 다른 1곳은 문 후보의 미온적인 태도로 토론회 개최가 취소된 것으로 파악됐다. 14일과 15일 예정인 토론회에 대해서는 문 후보 측이 아직 참석 여부를 밝히지 않았다. 토론회를 준비해 온 언론사 관계자들은 “많은 인력과 예산을 투입해 준비했는데 응하지 않는 이유를 이해하기 어렵다”고 토로했다.
문 후보 측은 위 후보 측에 토론회 횟수 조정을 제안했다. 문 캠프 관계자는 “이미 잡힌 일정이 있어 짧은 기간 내 모든 토론회에 참여하기 어렵다”며 “횟수를 포함해 사전 조율을 요청했지만 답이 오지 않아 참석 여부를 언론사에 전달하지 못하고 있다”고 설명했다.
이어 문 후보 측은 12일 오후 성명을 내 “결선 투표 전 단 3일 동안 4회의 TV 토론을 진행하는 것은 선거운동 일정을 고려할 때 현실적으로 불가능하다”며 “과도한 토론 요구는 정치적 수사에 불과하다”고 반박했다.
이에 대해 위 캠프 관계자는 “토론회 횟수는 후보자들이 정할 사안이 아니라고 판단하고 있고, 이미 이 같은 입장을 어제(11일) 전달했다”고 밝혔다.
한편 더불어민주당 제주도당은 유튜브를 통해 자체 제작한 도의원 후보자 경선 토론회를 공개하며 후보 검증에 나섰다.
지난 8일 제주시 용담1·2동 후보자 토론회를 시작으로 제주시 오라동, 이도2동을, 화북동, 삼양동·봉개동, 아라동갑 지역 토론회를 순차적으로 업로드했다. 이어 후보별 정견 발표 영상도 공개하고 있다.
김한규 제주도당 위원장은 “이번 선거는 이재명 정부의 성공과 제주의 미래를 위해 어느 때보다 중요하다”라며 “유권자들이 후보자들의 역량과 자질, 미래비전을 확인하는 데 도움을 주기 위해 토론회를 준비했다”고 말했다.
공직선거법은 대통령·광역단체장·국회의원 등 주요 선거에서 일정 기준을 충족한 후보자를 대상으로 중앙선거관리위원회가 토론회를 의무적으로 개최하도록 규정하고 있다. 언론사들도 유권자들의 알 권리를 보장하기 위해 합동 초청 토론회를 개최하고 있다.
도내 한 시민단체 관계자는 “방송 토론회는 유권자들이 원하는 후보를 판단할 수 있는 가장 대중적이고 투명한 장”이라며 “후보자들이 얼마나 적극적으로 참여하려는 태도를 보이는지가 결국 유권자 신뢰와 직결된다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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